Analyst gibt Auskunft über TOP Solana Memecoins für den Bullrun im Juni

Analyst Ardizor mit über 300.000 Followern auf X hat Solana-basierte Altcoins identifiziert, die im Juni einen parabolischen Anstieg erleben könnten. Hintergrund dieser Prognose ist die mögliche Genehmigung eines Solana ETFs, die laut CNBC unmittelbar bevorsteht. Ardizor glaubt, dass diese Entwicklung noch nicht in den aktuellen Kursen eingepreist ist und Investoren somit frühzeitig von diesem Aufschwung profitieren können.

https://x.com/ardizor/status/1796286128368103715

Die Analyse von Ardizor umfasst 400 Token, um vielversprechende Kandidaten zu finden, die den Erfolg von Memecoins wie WIF, BONK oder BOME wiederholen könnten. Zu seinen Top-Picks zählen Ponke (PONKE), Jupiter (JUP), Solcats (MEOW), Myro (MYRO), Raydium (RAY) und Popcat (POPCAT). Diese Token könnten laut Ardizor erheblich an Wert gewinnen, sobald der Solana ETF genehmigt wird.

Neben den Etablierten Coins sollten auch ICO, also "Initial Coin Offer" im Auge behalten werden. So haben viele der bekannten Token mit einem Vorverkauf gestartet und sind danach oft um das 100 oder sogar 1000 fache gestiegen. Als Beispiel für einen Solana Presale könnte Sealana genannt werden, angeblich soll der Token vom selben Team wie Slerf betrieben werden.

Hier zum Sealana Presale.

Raydium - der Token zur Plattform

Laut Ardizor stellt Raydium ein besonderes Highlight dar. Diese Plattform für automatisierte Marktprozesse (AMM) bietet eine einzigartige Methode, um On-Chain-Liquidität zu einem zentralen Orderbuch zu bringen. Dadurch können Nutzer und Liquiditätspools den Orderfluss und die Liquidität des OpenBook-Ökosystems nutzen.

Ein bekannter Pool bereitsteller, hier zum Beispiel für einen Trump Token, Quelle. www.dextools.io

Popcat, ein weiterer Favorit von Ardizor, könnte den Erfolg von WIF wiederholen. Dieser Token basiert auf einem Internet-Meme, das eine Katze namens "Oatmeal" zeigt. Mit einem innovativen Ansatz und einer starken Community könnte Popcat bald zu den beliebtesten Memecoins zählen.

Unbekannte Token könnten am schnellsten Wachsen

Neben diesen etablierten Token gibt es auch spannende Neuzugänge. Ein besonders vielversprechender Kandidat ist Dogeverse, der nächste Woche an den Start geht. Dieser Token wird nicht nur auf Solana, sondern auch auf fünf weiteren Blockchains verfügbar sein: Base, Ethereum, Avalanche, BNB Smart Chain und Polygon.

Hier zu Dogeverse und Multi-Chain Vorteil nutzen.

Durch diese breite Verfügbarkeit soll Dogeverse die Zugänglichkeit und das Handelsvolumen steigern. Trader können somit ihre bevorzugte Blockchain nutzen, was das Interesse und die Aktivität rund um den Token erhöhen dürfte. Experten sind sich einig, dass diese Strategie Dogeverse einen erheblichen Vorteil im hart umkämpften Kryptomarkt verschaffen könnte.

Ardizors Analyse und seine Auswahl der Top-Solana-Altcoins könnten für Investoren den Schlüssel zu beeindruckenden Gewinnen darstellen. Bleiben Sie dran und beobachten Sie die Entwicklungen im Juni, um die besten Chancen im Krypto-Markt zu nutzen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.