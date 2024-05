Die meistgehandelten Produkte: DAX®Anlegerinnen blicken entspannt auf gestiegene Inflationsrate

Trotz der gestiegenen Inflationsrate auf 2.6% im Euro-Raum reagieren die Anleger*innen gelassen. Am Vormittag notiert der DAX® knapp unter 18,500 Punkten. Spannend bleibt weiterhin die Frage um die weitere Zinsentwicklung, die aktuell noch völlig offen ist.

Nachdem Salesforce außerbörslich ihre Quartalszahlen vorstellte brach der Aktienkurs ein, der Ausblick für den US-Software Konzern war für die Anleger*innen nicht zufriedenstellend. Bei den klassischen Optionsscheinen waren heute die United Health Group, Apple, Salesforce, Alphabet und Microsoft beliebt. Unter den meistgehandelten Underlyings bei den Faktor-Optionsscheinen waren heute Meta, Rational, Nvidia, Sixt und Alphabet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Nasaq Put HD3NXD 1.05 18538.66259 Punkte 18540.00 Punkte 150.66 Open End DAX® Call HC8P3U 51.16 18504.5 Punkte 13394.755371 Punkte 3.62 Open End DAX® Call HC8ZHN 51.39 18504.5 Punkte 13370.770353 Punkte 3.62 Open End DAX® Call HC0WBB 51.25 18504.5 Punkte 13385.325567 Punkte 3.63 Open End DAX® PUT HD06X4 19.27 18502.54 Punkte 20419.06414 Punkte 9.42 Open End

Quelle: UniCredit onemarkets; Stand: 31.05.2024; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag UnitedHealth Group Call HD1H4M 3.97 481.255 USD 550.00 USD 11.93 17.12.2025 Apple Call HC7L5A 0.4 191.195 USD 250.00 USD 44.67 18.6.2025 Salesforce Inc. Call HD575P 1.49 218.005 USD 320.00 USD 14.10 14.01.2025 Alphabet Inc. C Call HD5QUS 1.43 172.96 USD 185.00 USD 11.28 19.03.2025 Microsoft corp. Call HD2CW8 2.82 415.13 USD 425.00 USD 13.62 18.12.2024

Quelle: UniCredit onemarkets; Stand: 31.05.2024; 11:23 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Meta Long HD2RXS 7.97 464.145 USD 311.463404 USD 3 Open End Rational AG Long HC15Z8 14.54 785.25 EUR 526.809126 EUR 3 Open End Nvidia Long HD339A 17.83 1112.09 USD 552.717064 USD 2 Open End Sixt Se Long HC3WYC 1.52 74.025 EUR 50.180236 EUR 3 Open End Alphabet Inc. C Long HD2RWY 15.97 173.115 USD 115.742615 USD 3 Open End

Quelle: UniCredit onemarkets; Stand: 31.05.2024; 11:30 Uhr

