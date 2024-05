Bern - Die Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure, Auto Schweiz, hat Thomas Rücker an der Generalversammlung vom Donnerstag offiziell zum neuen Direktor gewählt. Er folgt damit, wie bereits im Februar angekündigt, ab dem 1. Juni auf Andreas Burgener, der in den Ruhestand treten wird. Ferner wurde Matthias Walker neu in das Leitungsgremium des Verbands gewählt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Walker ist Managing Director & Vice-President ...

Den vollständigen Artikel lesen ...