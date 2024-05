Der US-Konzertveranstalter und Ticket-Verkäufer Live Nation Entertainment steuert auf einen großen Konflikt mit dem US-Justizministerium zu. Denn das Ministerium hat 14 Jahre, nachdem man den Zusammenschluss von Ticketmaster Entertainment und Live Nation genehmigt hatte, Klage eingereicht wegen monopolistischen Verhaltens und möchte erreichen, dass Live Nation wieder aufgespalten wird. Begründet wird dies damit, dass durch die marktbeherrschende Positionierung Live Nation dafür verantwortlich ist, dass die Ticketpreise immer weiter steigen und kleinere Veranstalter verdrängt werden. Live Nation hält dagegen, dass die höheren Ticketpreise durch andere Faktoren beeinflusst werden, unter anderem steigende Produktionskosten.



Tatsache ist: Nach dem faktischen Stillstand in den Corona-Jahren 2021 und 2022 steht Live Nation besser da denn je. So erreichte man im letzten Jahr absolute Spitzenwerte mit Konzert-Umsätzen von 18,8 Mrd. $ und Ticket-Umsätzen von 3 Mrd. $. Und auch das neue Jahr hat gut begonnen. Bei den Konzerteinnahmen wurden 2,88 Mrd. $ Umsätze erreicht statt erwarteter 2,35 Mrd. $. Ticket-Verkäufe und Einnahmen aus Sponsoring und Werbung lagen ebenfalls deutlich über den Marktschätzungen. Unter dem Strich verbuchte Live Nation einen bereinigten operativen Gewinn von 367,4 Mio. $.



