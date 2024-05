Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Die EZB prescht vor - aber nicht für lange Zeit

30.05.2024 -

Die EZB wird in der kommenden Woche die geldpolitische Wende einleiten. Sie agiert damit erstmals seit 14 Jahren wieder schneller als die Fed. Diese Divergenz zwischen den zwei grossen Notenbanken wird aber nicht lange anhalten. Entweder ist dem Zinssenkungszyklus der EZB nur ein kurzes Gastspiel beschert oder es kommt in beiden Währungsräumen synchron zu namhaften geldpolitischen Lockerungen. Letzteres setzt einen Abschwung in den USA voraus. Die Spannbreite der möglichen Renditeentwicklung ist im laufenden Jahr entsprechend gross.

(...)