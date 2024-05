Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -Auf seinem umfassenden Testgelände in Jia Wang, Xuzhou, China, präsentierte XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG") seine neuesten Entwicklungen mit über 200 Produkten in 12 Kategorien, die sich durch umweltfreundliche, komplette und intelligente Baumaschinenlösungen auszeichnen. Bei dieser Veranstaltung wurden innovative neue Energielösungen, darunter auch Vorzeigemodelle wie der Materialumschlagbagger XE1200GM und der Elektrolader XC968-EV, vor mehr als 1.200 geladenen Gästen aus über 60 Ländern und Regionen auf dem 6. Customer Festival vorgestellt.Das Unternehmen präsentierte eine leistungsstarke Palette von Maschinen, die für die Anforderungen des modernen Bauwesens entwickelt wurden und bei denen Nachhaltigkeit an erster Stelle steht. Diese Maschinen stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks in der Schwerindustrie dar.Bei der Vorführung wurde eine effiziente Kombination aus D360-Planierraupen und D200H-Hochleistungsplanierraupen für den schnellen Materialeinbau und die Straßenegalisierung gezeigt. Hinzu kamen isolierte Transportfahrzeuge, die durch die Aufrechterhaltung der Temperatur während des Transports die Qualität des Asphalteinbaus gewährleisten. Darüber hinaus wurden unbemannte Straßenwalzen zur Verdichtung eingesetzt, die die Fortschritte von XCMG im Bereich der digitalisierten, intelligenten Bautechnologien demonstrierten.Auf einem 7.000 Quadratmeter großen Vorführgelände im Freien präsentierte XCMG eine Reihe von Maschinen, darunter Krane, Bagger, Straßenbaumaschinen, Lader, Versorgungsmaschinen und Hubarbeitsbühnen.- Kranmaschinen: Besonders hervorzuheben ist der weltweit erste von CE und WVTA zertifizierte Hybrid-Geländekran, der XCA60_EV, der mit Plug-in, reinem Elektro- und Hybridbetrieb die Betriebskosten um 40 % senken kann. Der XLC220-E, Chinas größter elektrischer Raupenkran, verfügt über eine beachtliche Hubkapazität von 220 Tonnen. Mit nur 2 Stunden Gleichstromaufladung kann er 8 Stunden lang stabile Hebevorgänge durchführen, was die Kraftstoffkosten erheblich senkt.- Aushubmaschinen: XCMG demonstrierte eine führende Palette von sechs Kategorien von Aushubmaschinen, die Forstwirtschaft, Materialtransport, Eisenbahninstandhaltung, Baggerarbeiten für die Wasserwirtschaft usw. umfassen und den Kunden weltweit eine maßgeschneiderte Lösung aus einer Hand bieten.- Straßenmaschinen: Die Einführung neuer Produkte in fünf Schlüsselbereichen umfasst eine neue Generation serienmäßiger Planierraupen, komplette Straßenbaugeräte der Serie 5, digitale und intelligente Technologie, neue Energiebaugeräte und einen kompletten Satz von Straßenbaugeräten für den Bergbau.- Lademaschinen: XCMG stellt brandneue elektrische Radlader, Kompaktlader, Baggerlader und Bergbaulader vor. Der neu eingeführte Hybridlader spart im Vergleich zu herkömmlichen kraftstoffbetriebenen Ladern durchschnittlich über 35 % Kraftstoff. Chinas größter elektrisch angetriebener Lader XC9350 senkt den Kraftstoffverbrauch um 25 % und steigert die Arbeitseffizienz um 20 % im Vergleich zu hydraulisch angetriebenen Ladern. Damit eignet er sich perfekt für die Arbeit mit 120-180-Tonnen-Lastwagen im Tagebau.- Fräsmaschinen: XCMG hat ein Drehbohrgerät vorgestellt, das über drei Arbeitsmodi verfügt: Hybrid, Plug-in und vollelektrisch. Das Highlight dieser Produkteinführung ist die weltweit erste elektrohydraulische Doppel-Drehantriebstechnologie.- Hubarbeitsbühnen-Materialtransportgeräte: Zum ersten Mal hat XCMG sechs Hauptmodelle von Teleskopstaplern eingeführt und damit die Auswahl auf über 30 Anbaugeräte für die Benutzer erweitert. Diese Anbaugeräte lassen sich schnell wechseln und ermöglichen den vielseitigen Einsatz einer einzigen Maschine.Weitere Informationen über die Lösungen von XCMG finden Sie unter https://www.facebook.com/XCMGGroup.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2425838/photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-machinery-demonstriert-1-200-geladenen-gasten-aus-uber-60-landern-und-regionen-die-nachste-generation-gruner-und-intelligenter-baumaschinen-in-xuzhou-302160656.htmlPressekontakt:Wang Lin,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/5791451