Fertighaushersteller mit neuen innovativen Hauskonzepten und einem Neustart in Großbritannien WeberHaus, einer der führenden Anbieter für Fertighäuser in Deutschland, hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 322,3 Millionen Euro erwirtschaftet, was einem Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatzanteil für den Geschäftsbereich Objektbau liegt bei sechs Prozent, der Export bei 6,5 ...

