New York - Ein Stabilisierungsversuch an den US-Börsen nach den jüngsten Verlusten ist am Freitag erst einmal verpufft. Nachdem Inflationsdaten positiv aufgenommen worden waren, stiessen schwache Einkaufsmanagerdaten auf ein verhaltenes Echo. Der Leitindex Dow Jones Industrial behauptet nach einem freundlichen Start nur noch einen Anstieg um 0,08 Prozent auf 38'143,40 Punkte. Damit würde er ein Wochenminus von 2,3 Prozent verbuchen, für den zu Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...