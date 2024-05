MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Einerseits seien der erwartete Rückgang der Profitabilität (FFO) des Immobilienkonzerns in diesem und möglicherweise in den nächsten zwei Jahren sowie eine weitere Abwertung des Portfolios in diesem Jahr alles andere als ein attraktives Szenario, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Andererseits spiegele sich dies bereits in den Markterwartungen wider. Indes werde die Konzentration auf den Schuldenabbau fortgesetzt, und eine Dividende sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2024 / 15:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1673108939

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken