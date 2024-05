NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach der Vorlage eines von der US-Luftfahrtaufsicht eingeforderten Plans zur Verbesserung der Qualitätskontrollen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Dieser dürfte von den Anlegern kritisch gesehen werden, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die meisten Investoren sähen die Fortschritte des Flugzeugbauers wohl als langsamer als erwartet an. Die skizzierten sogenannte Key Performance Indicators zur weiteren Verbesserung von Sicherheit und Qualität erschienen zum jetzigen Zeitpunkt unzureichend und seien Elemente, von denen die Anleger angenommen hätten, dass Boeing sie bereits verfolge./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2024 / 10:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2024 / 10:13 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

