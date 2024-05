Stark bullishes Signal für PEPE: Handelsvolumen steigt um +216 % an!

Obwohl sich die meisten großen Kryptowährungen wie Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH) oder Solana ($SOL) und selbst große Meme-Coins wie ($DOGE) Dogecoin und Shiba Inu ($SHIB) in ausgeprägten Konsolidierungen befinden, gibt es einen Coin der derzeit allen anderen davonzuziehen scheint. Die Rede ist von $PEPE. Dieser konnte, obwohl er erst vor fast genau einem Jahr im Mai 2023 auf den Markt kam, bereits ungeahnte Höhen erreichen.

Sowohl im Kurs als auch in der Marktkapitalisierung. So schaffte es der Coin mit dem sympathischen Frosch als Meme bereits, durch die aktuelle Marktkapitalisierung von 6,29 Mrd. Dollar auf den dritten Platz der größten Kryptowährungen hinter $SHIB und $DOGE. Was die Performance der letzten Wochen angeht, ist $PEPE den beiden allerdings sogar noch voraus. So stieg der Kurs allein am heutigen Tag um über 9 % an und zog damit ebenfalls an seinen beiden Vorreitern vorbei.

($PEPE erreicht mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 6,29 Mrd. Dollar und ist somit der drittgrößte Meme-Coin hinter $DOGE und $SHIB - Quelle: Coinmarketcap)

Stark gestiegene Nachfrage nach $PEPE

$PEPE steigt aber nicht nur nach Marktkapitalisierung an, auch die allgemeine Nachfrage nach dem Coin steigt zurzeit extrem stark an. So twitterte Cointelegraph heute auf X (ehemals Twitter), dass das Handelsvolumen von $PEPE sich alleine seit Monatsbeginn mehr als verdreifacht hat, mit einem Anstieg von satten 216 %!

Ein so hoher Anstieg im Volumen spricht sehr stark dafür, dass die Rallye in $PEPE weiterhin nicht vorbei ist, sondern ganz im Gegenteil jetzt erst richtig Fahrt aufnehmen könnte. Zudem könnte das der nächste große Push für die Marktkapitalisierung sein, wodurch $PEPE vielleicht schon bald Shiba Inu ($SHIB) überholen und damit zum zweitgrößten Meme-Coin nach Dogecoin ($DOGE) aufsteigen könnte.

PEPE's trading volume is up 216% from the start of the month, just days after the price breached new all-time highs.



Via @CointelegraphMT pic.twitter.com/9JOGNx8fw7 - Cointelegraph (@Cointelegraph) May 31, 2024

Kurs reagiert umgehend, das Allzeithoch ist nahe!

Wenige Kryptowährungen zeigen derzeit einen so sauberen Trend wie $PEPE. Nicht einmal Ethereum ($ETH) kann sich mit dieser Dynamik messen, trotz der positiven Stimmung durch die Zulassung der verschiedenen Ethereum-ETFs seitens der SEC. Doch nicht nur der große Trend zeigt sich in $PEPE derzeit stark Long gerichtet. Auch ein kleiner Trend hat sich mit steigender Dynamik gebildet.

Damit zeigt also sowohl der primäre als auch der sekundäre Trend in $PEPE nach oben, was gerade in Verbindung mit dem stark angestiegenen Handelsvolumen als stark bullishes Signal gilt. Am unteren Ende der Korrektur zeigt sich eine sehr schöne Umkehrkerze, die wohl den Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung markiert. Es dürfte nur noch eine Frage von Tagen sein, ehe das Allzeithoch bei 0.00001718 gebrochen wird. Anschließend ist eine Bewegung von 100 % -200 % oder mehr durchaus realistisch.

Wird das der nächste $PEPE? Lerne Sealana kennen.

(Der primäre und der sekundäre Trend sprechen in $PEPE für steigende Kurse. Die Umkehrkerze könnte das Ende der aktuellen Korrektur markieren - Quelle: Tradingview)



Analyst auf X: Altcoins könnte starker Ausbruch bevorstehen

Nachdem im letzten Anstieg eher die großen Kryptowährungen profitiert hatten, sieht es jetzt so aus, als würde der restliche Markt endlich nachziehen. Vor allem im Bereich der Altcoins könnte es wieder zahlreiche Chancen auf extrem hohe Renditen geben. Dieser Meinung ist zumindest der bekannte Analyst Michaël van de Poppe. Auf X twitterte er, dass die Marktkapitalisierung der Altcoins sich in der letzten Korrektur vor dem nächsten großen Breakout befinden könnte.

The Altcoin market capitalization is technically consolidating before a big breakout is happening. pic.twitter.com/XS0NBoZrpW - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 31, 2024

Sollte das wirklich eintreten, könnten vor allem kleine Coins riesige Schübe in der Performance verzeichnen und in einem Jahr eventuell eine ähnliche Entwicklung vorweisen können, wie $PEPE von dem bereits berichtet wurde, dass der Coin mindestens 395 Millionäre hervorgebracht hat. Für kluge Investoren könnte es sich jetzt vor allem lohnen, nach Coins im ICO Ausschau zu halten, da hier in den meisten Fällen deutlich günstiger gekauft werden kann als im Bull Run.



Wird Sealana von der Altcoin Rallye profitieren? Jetzt mehr erfahren.

Wird Selana der nächste große Meme-Coin?

Ein Coin, der derzeit das Potenzial hat, direkt nach dem ICO starke Kurssprünge zu erreichen, ist Sealana. Die gefräßige Robbe basiert auf der Solana-Blockchain und hat das Ziel, eine ähnlich starke Entwicklung wie $PEPE hinzulegen. Ob das wirklich geschieht, kann man natürlich vorab nicht seriös prognostizieren.

(Der Meme-Coin Sealana, der auf der $SOL Blockchain läuft, befindet sich derzeit im Presale und konnte über 3 Mio. Dollar einsammeln - Quelle: Sealana.io)

Analysten schätzen, dass zumindest eine Performance von x10 erzielt werden könnte, was auch schon einem satten Gewinn entspricht. Dem scheinen auch viele Investoren zu glauben, weshalb Sealana schon im Vorverkauf weit über 3 Mio. Dollar einsammeln konnte. Anleger haben jetzt die letzte Möglichkeit, im Vorverkauf zu günstigen Preisen zu kaufen, um direkt beim Handelsstart an den Börsen von einer potenziellen Kursexplosion zu profitieren.

Klicke hier, um Sealana im Presale zu kaufen.



