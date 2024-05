Bitcoin-Kurs Prognose: Neues Allzeithoch mit dem nächsten Ausbruch?

Die Stimmung im Kryptomarkt sollte eigentlich sehr positiv sein. Während der Bitcoin-ETF täglich neue finanzielle Mittel in Millionenhöhe in den Markt spült, wurden nun auch überraschenderweise die Ethereum-ETFs von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zugelassen. Das Halving, das am 20. April stattgefunden hat, sollte eigentlich sein Übriges tun.

Dennoch befindet sich die größte und älteste Kryptowährung immer noch in einer Konsolidierung. Diese verzeichnet sogar eine abnehmende Volatilität und die Handelsspannen werden immer enger. Pessimistische Anleger fragen sich bereits, ob die Euphorie verfrüht war und der nächste große Bull Run doch noch etwas auf sich warten lässt. Es gibt allerdings eine Menge Anzeichen dafür, dass der Bruch durch das Allzeithoch in greifbare Nähe rücken könnte.

(Das alte Allzeithoch bei 73.750 bildet derzeit einen massiven Widerstand, der jedoch schon bald gebrochen werden könnte - Quelle: Tradingview)

Chart zeigt bullishes Signal

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, ja, der Bitcoin-Kurs befindet sich zwar in einer Korrektur, allerdings in keiner gewöhnlichen. Derzeit bildet der Kurs nämlich ein sogenanntes Dreieck aus. Dieses ist zwar statistisch gesehen nicht ganz so aussagekräftig wie manch andere Chartmuster, aber in Verbindungen mit positiven Nachrichten dennoch ebenfalls positiv zu bewerten. Die Statistik besagt, dass es bei einem Ausbruch über das Dreieck zu einer mehr als 70 % Wahrscheinlichkeit für weiter ansteigende Kurse gibt. Die nächste wichtige Marke wäre dann das aktuelle Hoch von 71.958.

Beim Durchbruch durch dieses hätte sich ein neuer Trend im Tageschart etabliert. In Verbindung mit dem großen Trend im Wochenchart wäre das nächste Kurziel danach das Allzeithoch. Dieses bildet derzeit doch einen eher starken Widerstand, sollte allerdings angesichts der fundamentalen Daten ebenfalls nur ein kurzes Stoppschild auf dem Weg zu weiteren Höchstständen sein.



(Der Bitcoin-Kurs bildet ein kleines Dreieck. Nach dem Ausbruch ist die nächste wichtige Marke die 71.958, bei der ein neuer Aufwärtstrend ausgebildet wird - Quelle: Tradingview)

Erste Anzeichen, dass institutionelle Anleger "Risk On" gehen

Für die höchste Trefferwahrscheinlichkeit einer Analyse lohnt es sich, nicht nur den Chart und die Nachrichten, sondern auch fundamentale Daten zu beachten. Zeigen alle drei Faktoren in dieselbe Richtung, verstärken sie sich gegenseitig. Diese angenehme Situation ist derzeit beim Bitcoin ($BTC) der Fall! Der bekannte Krypto-Analyst Willy Woo postete heute einen Beitrag auf X (ehemals Twitter), in dem er erklärte, dass sich die Anzeichen verdichten, dass professionelle Trader und institutionelle Investoren wie zum Beispiel Investmentbanken derzeit ihre "Risk Off" Einstellung und zu "Risk On" übergehen.

Das bedeutet, dass sie deutlich risikofreudiger im Bitcoin sind, was im Umkehrschluss heißt, dass auch das "Smart Money" von stark steigenden Kursen im Bitcoin ausgeht. Das kann natürlich auch mit den starken Mittelzuflüssen zusammenhängen, die derzeit über die ETFs in den Markt gespült werden und natürlich ebenso positiv für weitere Kurssteigerungen zu werten sind.

Early signs that Bitcoin pro/institutional traders may be pivoting from selling risk to buying risk. pic.twitter.com/tZLtF9EoBG - Willy Woo (@woonomic) May 31, 2024

Bitcoin-ETF spült allein gestern 49 Mio. Dollar in den Markt

Derzeit ist zwar das Hauptaugenmerk der meisten Anleger auf die Zulassung der Ethereum-ETFs gerichtet, aber es zeigt sich, dass auch sein Vorgänger immer noch brandaktuell ist. Denn dieser verzeichnet den 13. Tag in Folge einen Anstieg der Mittelzuflüsse. Allein am gestrigen Tag konnten 49 Mio. Dollar von Investoren eingesammelt und im Markt investiert werden. Bitcoin Magazin teilte heute einen Tweet über die enormen Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs auf X und sieht ebenfalls bereits den nächsten großen Bull Run kommen.

NEW: Bitcoin ETFs saw $49 million in inflows yesterday, the 13th straight day of inflows.



Bulls are gearing up pic.twitter.com/5OI1BkLgfB - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) May 31, 2024

Altcoin Seasen könnte im nächsten Run ebenfalls starten

Dieses Jahr war der Bitcoin der einzige große Coin, der neue Allzeithochs erreichen konnte. Doch verhärtet sich der Verdacht, dass auch Altcoins in der nächsten Rallye stark ansteigen könnten. Dieser Meinung ist auch der bekannte Krypto-Analyst Michaël van de Poppe, der heute einen Tweet teilte, in dem er seine Einschätzung darüber teilt, dass die Konsolidierung in der Marktkapitalisierung der Altcoins die letzte Korrektur vor dem nächsten großen Run darstellen könnte. Auch den Breakout sieht er in greifbarer Nähe.

The Altcoin market capitalization is technically consolidating before a big breakout is happening. pic.twitter.com/XS0NBoZrpW - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 31, 2024

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.