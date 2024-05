Mit einem kräftigen Anstieg begeht Plug Power den heutigen Handelstag. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent aus. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 3,02. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken. Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...