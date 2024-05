Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman, unter anderem bekannt als aktivistischer Investor, bereitet offenbar einen Börsengang seiner Investmentgesellschaft Pershing Square Capital Management vor. In einem ersten Schritt trennt er sich nun von Anteilen am Unternehmen. Die Bewertung soll eher gehoben ausfallen. Bill Ackman veräußert eine zehnprozentige Beteiligung an Pershing Square im Rahmen einer Finanzierungsrunde. Diese bewerte das Unternehmen mit mehr als zehn Milliarden Dollar, berichtet das Wallstreet ...

