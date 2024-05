Tesla bekommt immer mehr Druck von Seiten der Investoren. Grund ist das gigantische Gehaltspaket von Elon Musk. Musk soll eine 55 Millarden-Dollar-Gehaltspaket erhalten, da er kein Gehalt von Tesla bezieht. Der Deal geht auf eine Abstimmung aus 2018 zurück und war an verschiedene Bedingungen geknüpft. In dieser Woche meldeten sich mehrere große Investoren zu Wort. Die Geschäftsführerin des California Public Employees' Retirement System, Marcie Frost, erklärte am Mittwoch gegenüber CNBC, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...