3 Gründe für eine Kursexplosion bei PEPE

Trotz weitestgehend positiver Nachrichtenlage im Kryptomarkt und einer eher guten Stimmung der Anleger befinden sich viele große Kryptowährungen und Meme-Coins derzeit in ausgeprägten Korrekturen. Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH) oder Dogecoin ($DOGE) bewegen sich seit etwa einer Woche in relativ kleinen Seitwärtsranges. Ganz anders sieht das bei dem vor fast genau einem Jahr an den Markt gebrachten Meme-Coin $PEPE aus.

Dieser hat generell eine ganze Reihe beeindruckender Erfolge vorzuweisen. So konnte er in unter 12 Monaten von einer Randerscheinung zum drittgrößten Meme-Coin hinter $SHIB und $DOGE werden und hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 6,15 Mrd. Dollar erreicht. 3 Anzeichen sprechen jetzt dafür, dass $PEPE im nächsten Bull Run in ungeahnte Höhen aufsteigen könnte.

($PEPE ist mittlerweile der drittgrößte Meme-Coin nach $SHIB und $DOGE, mit einer Marktkapitalisierung von über 6,15 Mrd. Dollar - Quelle: Coinmarketcap)

Anzeichen #1: Relative Stärke zum Bitcoin

Der Bitcoin hat sich im Kryptosektor immer mehr als Benchmark etabliert. Es macht auch durchaus Sinn, verschiedene Coins mit der ältesten Kryptowährung zu vergleichen. Wenn der Bitcoin stark fallen würde, wäre es unwahrscheinlich, dass ein bestimmter Meme-Coin ansteigt. Und genau deswegen ist es so beachtenswert, wenn ein Coin hohe relative Stärke zum Bitcoin zeigt und diesen damit praktisch outperformed. Wie es der Zufall aber so will, ist das genau bei $PEPE gerade der Fall. Während der Bitcoin nur etwa +28 % seit dem letzten Tief gemacht hat, waren es bei $PEPE sagenhafte 275 % Gewinn.

($PEPE macht +275 % Gewinn seit dem letzten Tief und liefert damit eine starke Outperformance zum Bitcoin - Quelle: Tradingview)

Anzeichen #2: Die charttechnische Situation

Betrachtet man den Chart von $PEPE ergeben sich interessante Erkenntnisse daraus. Neben der erwähnten relativen Stärke zum Bitcoin zeigen sich in dem Meme-Coin nämlich auch sehr ausgeprägte, saubere und dynamische Trends. Und zwar gleich mehrere verschiedene.

Einmal der große Trend, der mit hoher Dynamik nach oben. Unter diesem primären Trend hat sich jedoch noch ein zweiter sekundärer Trend darunter gebildet. Beide Trends würden sich beim alten Allzeithoch von 0.00001718. Wird dieses durchbrochen, erscheint eine Bewegung von 100 % oder sogar mehr ein realistisches Ziel zu sein.

($PEPE bildet mehrere Trends aus - Quelle: Tradingview)

Anzeichen #3: Stark gestiegenes Handelsvolumen

Besonders aussagekräftig ist ein Aufwärtstrend immer dann, wenn er unter hohem Momentum und hohem Volumen stattfindet. Und genau das ist bei $PEPE der Fall. Allein seit Anfang Mai ist das Handelsvolumen des Meme-Coins mit dem witzigen Frosch um über +216 % angestiegen, wie Cointelegraph auf X (ehemals Twitter) berichtet! Da der Kurs zugleich gestiegen ist, bedeutet der Anstieg des Volumens im Umkehrschluss, dass eine deutlich höhere Nachfrage an $PEPE herrscht, als das noch in den letzten Monaten der Fall war. Und wer die Börsengrundlagen beherrscht, weiß, dass eine gestiegene Nachfrage im Regelfall zu steigenden Kursen führt.

Bald bekannter als $PEPE? Lerne jetzt $PLAY kennen.

PEPE's trading volume is up 216% from the start of the month, just days after the price breached new all-time highs.



Via @CointelegraphMT pic.twitter.com/9JOGNx8fw7 - Cointelegraph (@Cointelegraph) May 31, 2024

Analyst twittert: Altcoins könnten kurz vor dem Breakout stehen

Neben den genannten Gründen, die für eine Kursexpolsion von $PEPE sprechen, gibt es noch einen etwas allgemeineren. Sozusagen als Bonus. So teilte der bekannte Kryptoanalyst Michaël van de Poppe heute auf X seine Einschätzung, dass die Gesamtmarktkapitalisierung der Altcoins zwar derzeit in einer Konsolidierung steckt, sich dies aber sehr schnell ändern könnte.

Viel mehr sieht er diese Korrektur als letztes Luftholen, ehe der gesamte Altcoin-Markt nach oben zieht. Das würde vor allem ohnehin schon starke Coins wie $PEPE noch einmal weiter nach oben drücken. Allerdings könnten davon auch andere Coins sehr stark profitieren. Insbesondere solche, die bisher noch gar nicht offiziell an den Börsen gelistet sind.

Klicke hier, um mehr über $PLAY zu erfahren.

Wird $PLAY der nächste Überflieger am Markt?

$PLAY ist der Ingame-Token eines Tamagotchi-ähnlichen Spiels namens Playdoge. Bei diesem halten Spieler ein Haustier und müssen es hegen und pflegen. Wenn die das anständig tun, erhalten sie $PLAY-Token über eine Play-to-Earn-Funktion (P2E). Der Mix aus einem Tamagotchi-ähnlichen Spiel und einer Kryptowährung schlägt die Brücke zwischen 2 Generationen von Anlegern und könnte in einer hohen Nachfrage für den $Play-Token gipfeln. $PLAY ist die primäre Währung in dem Spiel und Spieler können sich damit Belohnungen und Funktionen freischalten.

($PLAY der Ingame-Token von Playdoge steht gerade im Presale und bietet noch extrem gute Einstiegspreise - Quelle: PlayDoge Website)

Allerdings wird der Coin auch auf dezentralen Börsen gehandelt und somit einen realen Wert haben. Zudem wird das Angebot ähnlich wie beim Bitcoin begrenzt sein. Es wird maximal 9,4 Mrd. Token geben. Durch diesen Aufbau kann es in bestimmten Fällen zu starken Kurssprüngen kommen. Derzeit steht $PLAY frisch im Vorverkauf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass so günstige Einstiegskurse wie jetzt nie wieder erreicht werden und der Coin direkt nach dem Start eine starke Performance hinlegen könnte.

Klicke hier, um $PLAY im Presale zu kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.