Trotz einer nicht zu hohen Inflation bei den heutigen PCE-Daten kommen vor allem Tech-Aktien heute unter Druck, der Nasdaq ist der schwächste Index an der Wall Street (und das obwohl die Renditen fallen). Die Bank of America warnt nun: der nächste "Pain-Trade" dürften fallende Tech-Aktien sein - denn Investoren sind dort massiv investiert, in anderen ...

