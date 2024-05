Wipro VisionEdge+ ermöglicht es Einzelhändlern, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Werbeeinnahmen in Ladengeschäften zu steigern

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und -beratung, gab heute die Erweiterung der auf den Einzelhandel ausgerichteten Kapazitäten im Rahmen von Wipro VisionEDGE+ bekannt. Dieses erweiterte und in Partnerschaft mit Cisco und AT&T entwickelte Angebot, das Amazon Web Services (AWS) nutzt, dient als umfassende Einzelhandelstransformationsplattform, die entwickelt wurde, um das vollständige Potenzial des Einzelhandelsmediennetzwerks auszuschöpfen.

Gemäß der National Retail Foundation finden 80% aller Einkäufe noch immer in Geschäften statt. Dies stellt einen kritischen Berührungspunkt für Marken und Einzelhändler dar, um mit Verbrauchern in Kontakt zu treten. Im Wissen um dieses Potenzial bietet Wipro VisionEDGE+ eine leistungsstarke und messbare Omnichannel-Plattform für Einzelhändler und Marken, die ihre bestehenden digitalen Strategien ergänzt.

Dieses Angebot ermöglicht den Einzelhändlern:

Verbesserungen des Kundenerlebnisses durch interaktive Displays, die personalisierter Empfehlungen und Navigationsunterstützung bereitstellen.

durch interaktive Displays, die personalisierter Empfehlungen und Navigationsunterstützung bereitstellen. Die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen durch das Angebot programmatischer Werbung und die Bereitstellung von Verkaufsunterstützung über digitale Endpunkte.

durch das Angebot programmatischer Werbung und die Bereitstellung von Verkaufsunterstützung über digitale Endpunkte. Die Zentralisierung von Kontrolle und Betrieb , um eine nahtlose Inhaltsverfolgung über mehrere Plattformen hinweg zu erleichtern, wobei darüber hinaus die Skalierbarkeit ermöglicht wird.

, um eine nahtlose Inhaltsverfolgung über mehrere Plattformen hinweg zu erleichtern, wobei darüber hinaus die Skalierbarkeit ermöglicht wird. Die Erstellung einer Omnichannel-Plattform, damit die Kunden die Artikel virtuell anprobieren und aus "endlosen Gängen" bestellen können.

Wipro VisionEDGE+ kombiniert Dynamic Digital Signage mit innovativen KI-basierten Plattformen, die Geschäftseinblicke, Kundenstimmungsanalysen und Verkehrsmanagementdaten liefern, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Einzelhändlers zugeschnitten sind, wobei die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen gewährleistet bleibt. Darüber hinaus nutzt die Plattform:

Die intelligenten Netzwerklösungen von Cisco , um eine sichere und nahtlose Konnektivität im Einzelhandelsumfeld zu gewährleisten.

, um eine sichere und nahtlose Konnektivität im Einzelhandelsumfeld zu gewährleisten. Die Netzwerkinfrastruktur von AT&T , um eine zuverlässige und sichere Datenübertragung zu gewährleisten.

, um eine zuverlässige und sichere Datenübertragung zu gewährleisten. Die zuverlässigen und skalierbaren Cloud-Computing-Services von AWS, um Datenanalysen und maschinelle Lernfähigkeiten der Plattform voranzutreiben und ein personalisiertes und ansprechendes Ladenerlebnis zu bieten.

"Wir freuen uns, die über zwei Jahrzehnte Erfahrung von Wipro im Einzelhandel für unsere Kunden nutzen zu können. Dadurch können sie die milliardenschweren Werbeeinnahmen kapitalisieren", so Malay Joshi, Chief Executive Officer Americas 1, Wipro Limited. "Retail Media bedeutet nicht lediglich einen Trend. Hierbei handelt es sich um eine transzendente Kraft, die die Zukunft der Erlebnisse im Laden neu gestaltet. Wipro VisionEDGE+ erweitert diese Fähigkeiten auf Marken und Einzelhändler, um jeden Ladenbesuch eines Kunden in eine personalisierte Reise zu verwandeln."

"Die Revolution im Einzelhandel wird durch Konnektivität vorangetrieben und die Netzwerkinfrastruktur der nächsten Stufe von AT&T dient als sichere und zuverlässige Grundlage für Wipro VisionEDGE+. Diese Lösung veranschaulicht unseren kollaborativen Ansatz zur Unterstützung von Unternehmen, neue Erkenntnisse zu erschließen, um den Erfolg im digitalen Zeitalter voranzutreiben", so Sarita Rao, Senior Vice President, AT&T Partner Solutions.

"Wir sind stolz darauf, Wipro VisionEDGE+ durch unsere sicheren und intelligenten Netzwerklösungen zu ergänzen, die sich auf Einzelhandelsumgebungen konzentrieren", so Tim Coogan, Senior Vice President von Cisco. "Aufgrund einer einfachen Erfahrung mit Netzwerkmanagementplattformen, über die Cloud gesteuerter Automatisierung und Innovationen in unserem Partner-Ökosystem wird die Partnerschaft von Cisco mit Wipro dazu beitragen, messbare Ergebnisse für gemeinsame Kunden im Einzelhandel zu erzielen."

