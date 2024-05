Als führend in Kategorie Partner Ecosystem eingestuft

Mavenir, der Anbieter von cloudnativer Netzwerkinfrastruktur und zukunftsweisend für Netzwerktechnologie, rangiert in der neuen Kategorie Partner Ecosystem in Omdia's neuem Market Landscape: RAN Vendors 2024 Report ganz vorn und wird zum bedeutendsten Herausforderer gekürt.

Omdia hat die Kategorie Partner Ecosystem 2024 eingeführt, um die wachsende Bedeutung von RAN-Lieferanten hervorzuheben und ein Ecosystem von Technologiepartnern aufzubauen. Mavenir hat sich laut Omdia am 2023 Market Landscape Report nicht beteiligt, aber wurde 2024 zu einem bedeutenden Herausforderer. Obwohl kleiner als die meisten anderen Lieferanten, die in diesem Bericht erwähnt werden, verfügt Mavenir über ein wettbewerbsfähiges Portfolio, das auf O-RAN-Lösungen konzentriert ist sowie über das vielfältigste Partner-Ecosystem. Mavenir führt in dieser Kategorie vor Samsung, Fujitsu, Nokia und Ericsson.

Mavenir führt nicht nur in der Kategorie Partner Ecosystem, sondern ist auch bei Logo-Messwerten zusammen mit Ericsson und Nokia unter den ersten Drei. Dieser Wert gibt an, ob ein Unternehmen im 5G-Geschäft zuungunsten eines Wettbewerbers oder durch einen Greenfield-Betreiber Neugeschäft akquiriert hat. Mavenir kann hier mehr als 20 neue Logos vorweisen.

Mit dem Vorherrschen von NSA 'ist das Gewinnen eines 5G-Vertrages, wenn ein Lieferant nicht bereits LTE bereitgestellt hat, eine starke Empfehlung für dessen Lösungen,' ist im Bericht zu lesen. 'Dies zeigt, dass ein Betreiber in der Lage ist, einen bereits vorhandenen LTE-Lieferanten zu ersetzen.'

Mavenir wird zusammen mit Nokia, NEC und Samsung auch als ein Anbieter mit einem weiten Portfolio von O-RAN konformen Funkgeräten erwähnt.

BG Kumar, President, Access Networks, Platforms and MDE bei Mavenir sagte: "Eine solche Bewertung durch eine unabhängige Quelle beweist für das Mavenir-Team Innovationsgeist, Engagement, Expertise und Kompetenz. Und zeigt, wie wichtig die Entwicklung eines starken und vertrauenswürdigen Ecosystems von Partnern ist, um so unsere wachsende Kundenbasis optimal unterstützen zu können."

Für den Bericht hat Omdia die geschäftliche Leistung und das Portfolio von 11 RAN-Lieferanten unter die Lupe genommen. Sie wurden in drei Kategorien eingeteilt: Führer, bedeutende Herausforderer und aufkommende Lieferanten.

