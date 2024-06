Die Aktie von RTL (WKN: 861149) verbessert sich heute um +1,8% und steht aktuell bei 30,20 €. Insgesamt befindet sie sich seit April 2023 in einem langfristigen Abwärtstrend. Nach der Erholung zum Jahresanfang auf 37 € beträgt der Kursverlust in diesem Jahr rund -18%. Was ist hier zukünftig zu erwarten? Werbemarkt wächst wieder Der Verband der Privaten Medien geht in seinem Gutachten für 2024 davon aus, dass die Werbeumsätze bei Fernsehen, Radio ...

