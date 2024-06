Krypto-Rallye: Diese beiden Coins könnten auf Notcoin & Pepe folgen

Der Kryptomarkt ist bekannt für seine wechselnden Trends und Narrativen. Anleger müssen stets den Geist der Zeit treffen, um erfolgreich zu investieren. Unterschiedliche Segmente können zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark performen. Jüngst sorgten beispielsweise der Notcoin und der Pepe Coin für Aufsehen.

Notcoin hat sich in den letzten sieben Tagen als bester Coin in den Top 100 etabliert und seinen Wert mehr als verdoppelt. Relative Stärke wird bei NOT offensichtlich, die Erfolgsstory befindet sich erst am Anfang.

Der Pepe Coin hat im Jahr 2024 bereits eine starke Performance hingelegt und seinen Wert mehr als verzehnfacht. Solche Erfolge machen deutlich, dass Anleger, die den richtigen Trend zur richtigen Zeit erkennen, erhebliche Gewinne erzielen können.

Allerdings bergen solche rasanten Anstiege eben auch Risiken. Beide Coins könnten sich so langsam in einem überhitzten Zustand befinden, was das Potenzial für Kurskorrekturen erhöht. In solchen Phasen kann es sinnvoll sein, nach Alternativen Ausschau zu halten. Gewinnmitnahmen bieten dann irgendwann wieder eine bessere Einstiegschance.

Doch welche Projekte könnten aktuell eine Alternative zu Notcoin und Pepe Coin sein? Wir haben zwei neue Coins identifiziert, die von den gleichen Trends profitieren.

Notcoin Alternative: Was ist PlayDoge?

Während Notcoin durch die Verbindung von Memes und Gaming Aufmerksamkeit erregt und einen neuen Trend etablieren möchte, gibt es interessante Alternativen wie PlayDoge. Notcoin möchte durch die Nähe zu Telegram durch die Toncoin-Blockchain die Chancen auf Massenadoption erhöhen. Derweil setzt PlayDoge auf das thema "Tamagotchi", um die breite Masse an Nutzern zu erreichen. Hier entsteht bei PlayDoge eine Kombination aus dem beliebten Doge-Meme mit der Play-to-Earn-Technologie.

PlayDoge nutzt also die nostalgische Idee des Tamagotchis und kombiniert sie mit moderner Web3-Technologie. Spieler kümmern sich um virtuelle Haustiere, indem sie sie füttern, trainieren und unterhalten. Durch das Spielen klassischer 2D-Minispiele können Nutzer PLAY-Token verdienen. Play-2-Earn heißt die Devise.

Der Presale von PlayDoge hat in drei Tagen fast schon eine Million US-Dollar eingesammelt, was auf ein starkes Momentum hinweist. Diese Dynamik zeigt, dass PlayDoge eine vielversprechende Nische im Krypto-Gaming-Markt gefunden hat.

Zusätzlich bietet PlayDoge eine beeindruckende Staking-Rendite von knapp 400 Prozent APY. Zusammen mit dem viralen Potenzial des Doge-Memes und der Nostalgie des Tamagotchi-Konzepts könnte PlayDoge zu einem der heißesten Krypto-Games des Jahres 2024 werden. Folgt PlayDoge also auf Notcoin? Zumindest könnten Anleger PLAY im Auge behalten.

Pepe Alternative: Mehr Potenzial für WienerAI?

Im Juni 2024 könnte WienerAI erhebliches Potenzial entfalten und sich als spannende Meme-Alternative zum Pepe Coin positionieren. Dieser neue Player im ERC20-Ökosystem hat bereits in den ersten Tagen seines Presales fast vier Millionen US-Dollar eingesammelt, was das starke Interesse an diesem AI-basierten Meme-Coin unterstreicht. WienerAI kombiniert schließlich die zwei Krypto-Trends des Jahres 2024: Künstliche Intelligenz und Memes. Diese Kombination hat bereits anderen Projekten zu schnellem Erfolg verholfen.

WienerAI positioniert sich nun als AI Coin mit einem humorvollen Meme-Branding. Mit einer dynamischen Marketingstrategie, die 20 Prozent des Token-Angebots umfasst, möchte das Team die Bekanntheit steigern. Zusätzlich sind 30 Prozent der Tokens für den Vorverkauf vorgesehen, während 40 Prozent Staking-Belohnungen und Community-Engagement fördern sollen.

WienerAI möchte in Zukunft KI als essenziellen Bestandteil der Zukunft etablieren und das Krypto-Trading optimieren. Das Projekt beschreibt sich selbst als den fortschrittlichsten Trading-Bot für private Nutzer. Aktuell bietet WienerAI eine Staking-Rendite von rund 290 Prozent APY. Passive Belohnungen sind also schon im Vorverkauf möglich.

Mit einem eingesammelten Kapital von 3,75 Millionen US-Dollar im Presale zeigt WienerAI bereits eine massive Nachfrage. Der innovative KI-Meme-Coin verbindet technologische Innovation mit viralem Marketing. Da der Preis in rund drei Tagen das nächste Mal steigt, müssen sich Anleger für maximale Buchgewinne beeilen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.