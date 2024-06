DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Clean Energy- der Megatrend, der die Finanzmärkte am stärksten prägen könnte

Frankfurt (pta/02.06.2024/08:00) - Die Börse wird von Megatrends geprägt, die in vielen Branchen und Märkten eine Hauptrolle spielen. In den letzten Jahrzehnten und Jahren mehrten sich derartige Trends - und ihre Entwicklung beschleunigte sich. Megatrends gibt es auch derzeit in einer eindrucksvollen Bandbreite. Doch welcher könnte die Finanzmärkte am größten beeinflussen? Einige Faktoren sprechen für den Megatrend Clean Energy.

Im Jahr 2023 erreichte der Markt der grünen Energie mehrere Meilensteine und konnte ein großes Wachstum verzeichnen. Der jährliche Zubau von Windkraftanlagen nahm um 60% zu, der von Photovoltaikanlagen sogar um 85%. Das geht aus Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) hervor. Demnach betrug der Kapazitätszubau in den beiden Bereichen annähernd 540 GW. Für Clean Energy sprechen die Reaktionen, die zahlreiche Staaten auf die Energiekrise zeigten, die im Jahr 2022 aufkam. Darunter Gesetze zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der Infrastruktur rund um Clean Energy. Eine Entwicklung, die laut einer Prognose von iShares dazu führen könnte, dass die Investitionen in dem Bereich auf zwei Billionen US-Dollar pro Jahr ansteigen könnten. Interessant für alle Anlegerinnen und Anleger, die sich im Bereich Clean Energy breiter aufstellen wollen.

NextEra Energy - Name ist Programm

Namentlich passt das US-Unternehmen ideal in den Trend. Und der Name ist Programm. NextEra Energy hat sich zu einem der größten Energieversorger Nordamerikas entwickelt. Die Firma verbindet die zwei der wichtigsten Geschäftsfelder von Clean Energy: Windkraft und Sonnenenergie. Außerdem gehört NextEra Energy zu den führenden Produzenten von Batteriespeichern weltweit. An der Börse erholte sich der Kurs der Aktie seit Februar nach einem Tief von unter 48 Euro.

Arcadia Minerals stellt die Verfügbarkeit von Rohstoffen sicher

Clean-Tech-Aktien umfassen auch die Wertpapiere von Explorationsunternehmen, die die Verfügbarkeit von Rohstoffen sicherstellen, die für den Übergang zu sauberer Energie erforderlich sind. Ein solches Unternehmen ist Arcadia Minerals, das mehrere Batteriemetallprojekte in Namibia entwickelt. Diese Projekte sind strategisch so positioniert, dass sie mit der Vision des Landes für die Industrialisierung und die Erzeugung sauberer Energie übereinstimmen, und befinden sich in verschiedenen Stadien des Fortschritts:

Swanson Tantal-Projekt: Die Bauarbeiten sind im Gange, und die Produktion soll 2025 aufgenommen werden. Mit einer angezeigten JORC-Mineralressource von 1.439 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 498 ppm Ta2O5 ist das Projekt in der Lage, die steigende Nachfrage nach Tantal, einer wichtigen Komponente in der Hochleistungselektronik, zu decken.

Bitterwasser-Lithium-Projekte: Arcadia verfügt über eine JORC-konforme abgeleitete Mineralressource von 327.284 Tonnen LCE auf dem Clay-Projekt und ist derzeit dabei, die Ressource nach Abschluss der Infill-Bohrungen zu aktualisieren. Gleichzeitig wird eine vorökonomische Machbarkeitsstudie durchgeführt. Der Abschnitt Lithium in Solen hat vielversprechende Ergebnisse gezeigt, wobei die Lithiumgehalte in den flachen Ebenen des 42 km x 9 km großen Wasserbeckens 84 ppm erreichten. Arcadia geht davon aus, dass die Gehalte in tieferen Lagen noch steigen werden, was das erhebliche Potenzial für die Lithiumgewinnung aus Solequellen unterstreicht. Dies steht im Einklang mit Arcadias Engagement, saubere Energielösungen voranzutreiben.

Kum Kum Nickel Projekt: In der frühen Explorationsphase erfüllt es die Kriterien für einen mineralischen Systemansatz zur Exploration. Die Bedeutung von Nickel in der Batterietechnologie unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Projekts, um den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben.

Das Engagement von Arcadia Minerals bei der Identifizierung und Erschließung hochwertiger Mineralien macht das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur bei der Förderung von Initiativen für saubere Energie auf lokaler und globaler Ebene.

Die Marktkapitalisierung von Arcadia Minerals liegt derzeit bei rund 8 Millionen australischen Dollar, wobei die Aktien auch an den deutschen Finanzmärkten gehandelt werden können.

Vestas - die komplette Wertschöpfungskette ab

Das globale Energieunternehmen hat sich der Windkraft verschrieben. Vestas deckt in diesem Bereich die komplette Wertschöpfungskette ab. Von der Herstellung von Windkraftanlagen über den Vertrieb bis hin zur Wartung von kompletten Windparks. Im April 2024 erhielt die Vestas-Aktie Kaufempfehlungen von RBC. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei knapp 30 Euro, was einem Kurspotenzial von gut 12% entspricht.

iShares Global Clean Energy

Der Fonds der BlackRock-Gesellschaft konzentriert sich auf Unternehmen rund um saubere Energie. Top-Holdings sind First Solar, Enphase Energy und Vestas.

Clean Energy als langfristiger Trend

"Es ist wichtig, langfristig in Megatrends wie Clean Energy zu investieren", sagte iShares-Manager David Wenicker im Interview mit Das Investment. Er rät Aktionären, dass sie über kurzfristige Schwankungen hinwegsehen sollten.

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG www.arcadiaminerals.global ( http://www.arcadiaminerals.global/ ) Land: Australien / Namibia

Quellen: https://www.ishares.com/de/professionelle-anleger/de/trends-und-markte/trends-und-ideen/clean-energy?switchLocale=y& siteEntryPassthrough=true https://www.iea.org/reports/clean-energy-market-monitor-march-2024 https://www.dasinvestment.com/david-wenicker-blackrock-ishares-etfs-anleihen-ibonds-clean-energy/ https://ch.marketscreener.com/kurs/aktie/NEXTERA-ENERGY-6337180/news/ NextEra-Energy-BMO-Capital-bekraftigt-seine-Kaufempfehlung-46444489/ https://www.arcadiaminerals.global/project/projects-overview/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/VESTAS-WIND-SYSTEMS-A-S-121357143/news/ VESTAS-WIND-SYSTEMS-Buy-rating-from-RBC-46433209/

