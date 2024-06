DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Digitale Werbung, der Billionen-Dollar-Markt - Alphabet, Adcore, Accenture

Frankfurt (pta/02.06.2024/08:30) - "Wer nicht wirbt, stirbt", lautet ein bekannter Spruch des Automobil-Pioniers Henry Ford. Um neue Kunden zu gewinnen und den Absatz und Umsatz anzukurbeln, kommt kaum ein Unternehmen an Werbung vorbei. Weltweit wird heute fast eine Billion US-Dollar jährlich für mediale Werbung ausgegeben. Eine riesige Summe. Allerdings haben sich die Schwerpunkte drastisch verändert. Noch bis vor 25 Jahren setzten Werbetreibende vor allem auf TV-Spots und gedruckte Anzeigen. Mit dem Aufkommen des Internets und Social Media hat jedoch die digitale Werbung immer mehr an Bedeutung gewonnen. Mit einem weltweiten Volumen von mehr als 600 Milliarden US-Dollar beträgt der Anteil der Online-Werbung am gesamten weltweiten medialen Werbebudget mittlerweile 67 Prozent.

Der Markt dürfte in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen. So erwartet die Marktforschungsgesellschaft Insider Intelligenz, dass der digitale Werbemarkt bereits im Jahr 2028 ein Volumen von mehr als 870 Milliarden Dollar erreichen wird. Und spätestens im Jahr 2030 wird nach Prognose von Precedence Research die magische Marke von einer Billion US-Dollar geknackt werden.

Angesichts der starken Wachstumsdynamik werden Aktien aus diesem Sektor von Analysten gute Kurschancen eingeräumt. Doch wer sind die Profiteure? Zum einen sind hier die großen Online-, Shopping- und Social-Media-Plattformen wie Google, Amazon, Meta und TikTok zu nennen. Sie profitieren von steigenden Werbeerlösen. Zum andern gehen die Analysten von Precedence Research von davon aus, dass auch Anbieter von Software, Services und Applikationen zur Optimierung des digitalen Werbemanagements zu den Gewinnern zählen. Ein Branchenvertreter ist beispielsweise Adcore. Als dritte Gruppe nennen die Experten digitale Werbeagenturen wie etwa die zum Accenture-Konzern gehörende Tochtergesellschaft Accenture Song.

Alphabet (Google): Experten sehen noch Potenzial

Bekannt ist Alphabet vor allem für Google. Sage und schreibe 307 Milliarden US-Dollar erlöste die Suchmaschine im vergangenen Jahr an Werbeeinnahmen. Das entspricht einem Anteil am globalen digitalen Werbebudget von fast 40 Prozent. Zum Produktportfolio von Alphabet gehören auch das Betriebssystem "Android", das Videoportal "YouTube", der Online-Shop "Google Play" sowie Lösungen für das Cloud Computing und das autonome Fahren. Analysten erwähnen, dass Alphabets Kerngeschäft mit Onlinewerbung auf einem guten Weg sei. Zudem würde das Produktportfolio noch stärker mit Lösungen auf Basis von künstlicher Intelligenz weiterentwickelt. Positiv wird ebenfalls gesehen, dass die Cloud-Sparte weiter dynamisch wächst. Einige Experten sehen zudem noch Potenzial für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt Ende Mai 2024 bei 193 US-Dollar - und damit um rund 10 Prozent über dem aktuellen Kurs (Quelle: MarketScreener, Stand 28.05.2024).

Adcore: Anbieter von KI-gestützten und Cloud-basierten Apps und Services

Adcore ist ein aufstrebender Anbieter von KI-gestützten und Cloud-basierten Apps und Services zur Erstellung, Optimierung und Kontrolle von digitalen Werbe- und eCommerce-Aktivitäten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als sechzig Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Tel Aviv (Hauptsitz), Toronto, Melbourne, Hongkong und Shanghai. Adcore ist an der Toronto Stock Exchange (TSX) gelistet und ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner. Die Aktie von Adcore wird auch in Deutschland gehandelt.

Accenture Song: Die Nummer 1 unter den Digitalagenturen

Accenture Song (vormals Accenture Interactive) rangiert im Ad-Age-Agenturreport auf Platz eins der weltweit größten Digitalagenturen. Vom Fachmagazin Fast Company wurde die Gesellschaft als eines der innovativsten Unternehmen bewertet. 2023 wurde die Agentur bei den renommierten "Cannes Lions" mit neun Kreativitätspreisen ausgezeichnet. Accenture Song ist eine Tochtergesellschaft von Accenture, einer der weltweit führenden Beratungsgesellschaften. Der Konzern beschäftigt mehr als 730.000 Mitarbeiter und hat Kunden aus mehr als 120 Ländern. Von den meisten Analysten wird die Accenture-Aktie positiv bewertet und hat laut MarketScreener Ende Mai 2024 ein Kurspotenzial von 26%.

Deka-Digitale Kommunikation Fonds

Der Fonds legt hauptsächlich weltweit in Aktien von Unternehmen an, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in den Bereichen der Telekommunikation und/oder Medien erzielen oder deren Geschäftstätigkeit einen wachsenden Anteil der Umsatzerlöse oder Gewinne in den genannten Bereichen erwarten lassen. Ziel des Fond ist die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 Prozent in Aktien zu investieren Die Top-Holdings sind aktuell: Alphabet, Deutsche Telekom, Amazon, Meta Platforms; Comcast und Netflix.

---------

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

Quellen: https://www.morningstar.com/markets/markets-brief-is-it-finally-time-buy-small-cap-stocks https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/ist-die-zeit-schon-reif-fuer-small-caps-225329 https://www.marketscreener.com/quote/stock/SMA-SOLAR-TECHNOLOGY-AG-3690737/

