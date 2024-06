DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Chancen für thematisches Investieren - Nvidia, De.mem und Tesla

Frankfurt (pta/02.06.2024/10:00) - Wer langfristig investieren will, der kann in "Thematic Investing" einen spannenden Ansatz finden. Das thematische Investieren, um den Begriff ins Deutsche zu übersetzen, ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, an langfristigen Megatrends zu partizipieren. Dadurch kann ein Potenzial für beständigere und stärkere Rendite erschlossen werden. Soweit die Theorie. Doch wie finden Aktionäre Unternehmen, die von langfristigen globalen Themen profitieren können? Laut Janus Henderson Investors stehen drei Faktoren im Rampenlicht.

Trend der Beschleunigung Trend der Innovation Trend der Differenzierung

Die Geschwindigkeit des Wandels hat sich beschleunigt. Diese Erkenntnis steht beim ersten Faktor im Fokus. Dieses Tempo wird sich laut der Analyse nicht verringern. Stattdessen seien die "Voraussetzungen für ein Jahrzehnt beschleunigter Veränderungen geschaffen". Beim zweiten Faktor stehen Innovationen im Fokus, die große Auswirkungen haben und große Veränderungen mit sich bringen können. Besonders bedeutsam sollen die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz werden. Es geht aber auch verstärkt um Lösungen, welche Nachhaltigkeitsforderungen erfüllen und den Klimawandel eindämmen können. Der letzte Punkt ist besonders vielfältig. Auf der einen Seite stehen etablierte Unternehmen vor großen Herausforderungen. Auf der anderen gibt es viele Chancen für neue Player in verschiedensten Bereichen. Die Experten von Janus Henderson Investors raten den Aktionären, neue Trends zu durchleuchten und neue Chancen zu nutzen.

Nvidia - profitiert enorm von der KI

Kaum ein Unternehmen hat zuletzt so von neuen Entwicklungen im Techsektor profitiert, wie es bei Nvidia der Fall war. Der US-Konzern, der einen führenden Entwickler und Hersteller von IT-Hardware darstellt, bekam vor allem von der künstlichen Intelligenz (KI) Rückenwind. Im Bereich KI-Computing gibt es kein Unternehmen auf der Welt, das derart gut aufgestellt ist. Mit KI-Tools der Firma können Einrichtungen Sicherheit, Risikomanagement, Kundenerfahrungen und datengestützte Entscheidungen optimieren. An der Börse lebt Nvidia seit Anfang des Jahres eine Rallye. Einige Analysen glauben, dass der Höhenflug weitergehen kann. Das durchschnittliche Kursziel liegt Ende Mai 2024 laut MarketScreener bei rund 117 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von 10% entspricht.

De.mem - produziert dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen

Auf dem Wassermarkt gibt es ebenfalls Chancen für Aktionäre, die sich für Thematic Investing interessieren. Die Branche rückt bei der zunehmenden Wasserknappheit zunehmend in den Fokus und gilt bei Experten als einer der Zukunftsmärkte. Dafür spricht, dass die UN-Weltwasserkonferenz ambitionierte Ziele gesetzt hat. Bei der Umsetzung können Unternehmen wie De.mem helfen. Die global agierende Firma mit Hauptsitz in Australien entwickelt und produziert dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen.

Für das Unternehmen sprechen mit Blick auf die jüngste Entwicklung zwei Faktoren: das stetige Wachstum und eine innovative Technologie. Bei Letzterer handelt es sich um eine Graphenoxid-veredelten Ultrafiltrationsmembran, die eine nachhaltigere und energiesparendere Filtration von Wasser ermöglicht. Sie kommt in vielen Produkten und Lösungen von De.mem flexibel zum Einsatz. Das scheint sich auszuzahlen. Das Unternehmen erwartet Rekordeinnahmen. Interessante Informationen für Aktionäre, die De.mem auch an deutschen Finanzmärkten finden.

Tesla - Hauptrolle bei der Elektromobilität

Die Elektromobilität spielt bei allen drei Faktoren des Thematic Investing eine Rolle. Tesla spielt in dem Bereich eine führende Rolle, die das Unternehmen zuletzt bestätigen konnte. In den ersten drei Quartalen 2023 konnte der US-Konzern mehr Elektroautos ausliefern als im kompletten Jahr 2022. Im dritten Quartal verließen 435.100 E-Autos die Werke. Neben Elektroautos ist Tesla auch noch in der Entwicklung und Produktion von Energiespeicherlösungen und Solarenergiesysteme tätig.

Bei thematischem Investieren ist Fachwissen gefragt

Das Thematic Investing stellt einen spannenden Ansatz für Aktionäre dar. Um dieses ideal zu nutzen, müssen Anlegerinnen und Anleger Trends erkennen können und ein tiefes branchenspezifisches Wissen rund um bestimmte Technologien entwickeln.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: https://www.dasinvestment.com/langfristig-von-den-megatrends-der-welt-profitieren/?utm_source=newsletter&utm_campaign= daily-17_11_23&utm_medium=email&utm_content=advert&UID=d7c8rvrhzd https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REDIRECT_TYPE=ONLYONE&REFERER= search.general&ID_NOTATION=344143962&SEARCH_VALUE=DE+MEM https://www.marketscreener.com/quote/stock/TESLA-INC-6344549/news/TESLA-Deutsche-Bank-maintains-a-Buy-rating-45350181/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

