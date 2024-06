DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Green Tech ist Schlüssel für nachhaltige Technologien - RWE, TerrAscend und Veolia

Frankfurt (pta/02.06.2024/10:30) - Green Tech stellt einen der größten Megatrends unserer Zeit dar. Im Jahr 2020 lag das Marktvolumen bei 4,6 Billionen Euro. Die Analysten von Roland Berger prognostizieren, dass dieses bis zum Jahr 2030 auf 9,4 Billionen Euro anwachsen wird. Mehr als eine Verdopplung. Doch was genau ist Green Tech und welche Bereiche zählen dazu?

Wer einen Blick ins Oxford Dictionary riskiert, der erhält folgende Definition: "Technologie, deren Einsatz darauf abzielt, die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt zu mildern oder umzukehren." Daraus ergibt sich ein breites Feld. Letztlich können alle Unternehmen zum Green-Tech-Sektor gezählt werden, die durch den Einsatz von innovativen Prozessen, Verfahren, Dienstleistungen und Produkten eine Emissionsreduktion und Ressourcenschonung bei gleichzeitiger Produktivitäts- und Leistungssteigerung erreichen. Die Unternehmensberatung Roland Berger nennt im Umwelttechnik-Atlas, der im Auftrag des Bundesumweltministeriums herausgegeben wurde, sieben Leitmärkte des Green Tech.

Nachhaltige Agrar- und Forstwirtschaft Nachhaltige Wasserwirtschaft Nachhaltige Mobilität Kreislaufwirtschaft Energieeffizienz Rohstoff- und Materialeffizienz Umweltfreundliche Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Energie

RWE - Hauptrolle bei der grünen Energiewende ein

Der deutsche Energieversorger stellt eine Green-Tech-Aktie dar, die an den Finanzmärkten derzeit viel Potenzial hat. Das geht aus den durchschnittlichen Analystenbewertungen hervor, die bei MarketScreener angegeben werden. Demnach liegen diese Ende Mai 2024 fast 32% über dem Kurs der RWE-Aktie. Diese notierte zu dem Zeitpunkt der Analyse bei etwas mehr als 35 Euro. Kaufempfehlungen gibt es unter anderem von Barclays, Bernstein, Deutsche Bank und Goldman Sachs. RWE investierte schon im Jahr 2022 mehr als fünf Milliarden Euro in grüne Technologien. Von 2024 bis 2030 sollen laut einer Pressemeldung des Konzerns 55 weitere Milliarden folgen. Das deutsche Unternehmen nimmt damit eine Hauptrolle bei der grünen Energiewende ein.

TerrAscend - Anbau und Produktion von nachhaltigem Cannabis

Das nordamerikanische Cannabinoid-Unternehmen hat sich dem Anbau und der Produktion von umweltfreundlichem und nachhaltigem Cannabis verschrieben. Das soll durch Innovationen bei den Prozessen, den Anbauflächen und Produktionsanlagen gelingen. Green Tech in der Cannabisindustrie. Außerdem betreibt TerrAscend medizinische Cannabisabgabestellen und auch Abgabestellen für den legalen Konsum von Erwachsenen in Nordamerika. Das 2017 gegründete Unternehmen, das an der Börse in Toronto gelistet ist und auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt wird, ist in fünf US-Bundesstaaten präsent: New Jersey, Pennsylvania, Michigan, Maryland und Kalifornien. Das bedeutet einen adressierbaren Markt von über 10 Milliarden US-Dollar.

Jason Wild, Executive Chairman von TerrAscend, betont, dass die Karte noch weit offen für Expansionen ist. Seine vollintegrierte Firma deckt unterdessen die gesamte Wertschöpfungskette des Cannabis-Marktes ab. Der Schwerpunkt liegt auf der Versorgung von Patienten für die medizinische Verwendung von Cannabis sowie von Konsumenten für den legalen privaten Konsum. "Wir wollen in den kommenden Jahren nicht nur dort wachsen, wo wir bereits tätig sind, sondern auch in neue Märkte vorstoßen. Immer wenn sich die Möglichkeit ergibt, in neue Regionen vorzudringen, wollen wir diese wahrnehmen", erklärt Wild.

Veolia Environnement -Innovationen bei den Umweltleistungen

Das französische Unternehmen hat sich einen Namen als Recycling-Spezialist gemacht. Mit einem Fokus auf Green Tech sorgt Veolia immer wieder für Innovationen bei den eigenen Umweltleistungen. Die Firma ist vor allem in den Segmenten Abfallwirtschaft, Wasser und Abwasser und Energieleistungen tätig. In diesen hat sie einen globalen Einfluss. Die Aktie wird von den Analysten überwiegend positiv eingeschätzt. Das durchschnittliche Kursziel liegt MarketScreener zufolge Ende Mai 2024 bei 34,45 Euro fest. Zu dem Zeitpunkt notierte die Aktie bei 31,27 Euro.

Green Tech ETF: Global X CleanTech (ISIN: IE00BMH5YL08)

Der ETF investiert in Unternehmen weltweit, die in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Umwelttechnologie und nachhaltige Ressourcennutzung tätig sind. Dazu gehören Unternehmen, die Solar- und Windenergie produzieren, Energieeffizienztechnologien entwickeln, Wasser- und Abwassermanagementlösungen anbieten und vieles mehr.

Top-Holdings: Vestas Wind Systems, First Solar, Xinyi Solar ,Enphase Energy, Samsung

Green Tech ist vielfältig

Green Tech kann umweltfreundliche, nachhaltige und modern Lösungen in verschiedensten Bereichen mitbringen. An der Börse spielt das Segment daher eine wichtige Rolle.

TerrAscend ISIN: CA88105E1088 https://terrascend.com/ Land: Kanada

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit TerrAscend existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von TerrAscend. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von TerrAscend können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von TerrAscend können auf der Seite: https://terrascend.com/ ? entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung TerrAscend vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

