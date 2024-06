CureVac erlebt eine bemerkenswerte Erholung am Finanzmarkt mit einem aktuellen Kurs von 3,59 €, was einem Anstieg von 3,58% innerhalb einer Woche entspricht. Nach einer Phase der Schwäche zieht die Biotech-Aktie aufgrund von Forschungserfolgen und positiven Branchentrends interes sierte Investoren wieder an. Das Biopharmazieunternehmen mit Zentrale in Tübingen steht besonders ...

