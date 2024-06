Spectronaut ® 19 bietet erhebliche Verbesserungen bei der Identifizierung, der Entdeckung von Kandidaten, der Skalierbarkeit für umfangreiche Analysen und der Unterstützung neuartiger Arbeitsabläufe

Zürich, Schweiz, und NEWTON, Massachusetts, June 03, 2024vom 2. bis 6. Juni in Anaheim, Kalifornien, bekanntgegeben, wo das Unternehmen Spectronaut 19 einführen und wichtige wissenschaftliche und technologische Fortschritte für seine unternehmenseigene Proteomik-Forschungssoftware, Dienstleistungen und Data Insights-Lösungen vorstellen wird.

Die wissenschaftliche Präsenz von Biognosys umfasst zwei Frühstücksseminare, vier mündliche Präsentationen und elf Poster. Darüber hinaus wird das Team von wissenschaftlichen Experten des Unternehmens am Stand Nr. 314 anwesend sein. Des Weiteren wird Biognosys an den Aktivitäten seines strategischen Partners Bruker teilnehmen und ein umfassendes Ökosystem von Proteomik-Lösungen auf der Bruker eXceed Symposia "Multiomics solutions for the post-genomic era" (Multiomics-Lösungen für das post-genomische Zeitalter) am Sonntag, 2. Juni, und in der Hospitality Suite von Sonntag, 2. Juni bis Mittwoch, 5. Juni, vorstellen.

Spectronaut® 19: Entfesselung der Macht der KI für eine tiefgehende, schnelle und skalierbare DIA-Analyse

Diese neueste Version des Flaggschiffs von Biognosys für die DIA-Analyse bietet signifikante Verbesserungen bei der Identifizierung auf Peptid- und Proteinebene, eine höhere Entdeckungstiefe der Kandidaten, Skalierbarkeit für umfangreiche Analysen und den Einsatz in Unternehmen sowie erweiterte Unterstützung für neuartige Arbeitsabläufe.

"Dies ist zwar eine der funktionsreichsten Versionen, die wir je hatten, aber es ist die Verbesserung der Quantifizierung, die in Spectronaut 19 hervorsticht", soDr. Lukas Reiter, Chief Technology Officer von Biognosys. "Wir haben viel investiert, um die Quantifizierung besser zu verstehen, was sich eindeutig ausgezahlt hat. Was die Technologien betrifft, so hatten verbesserte KI-Modelle einen erheblichen Einfluss auf die diesjährige Veröffentlichung."

Jun.-Prof. Dr. Florian Meier-Rosar vom Universitätsklinikum Jena (UKJ), Medizinische Fakultät, erklärte: "Spectronaut ist eine hervorragende Ergänzung für unsere DIA-Projekte. Der directDIA-Workflow kombiniert einfache Bedienung mit zuverlässiger Quantifizierung, was unseren Anforderungen bei der Untersuchung der Proteinhäufigkeit und der posttranslationalen Modifikationen in großem Maßstab entspricht."

Dr. Yansheng Liu, außerordentlicher Professor an der Yale University School of Medicine, Abteilung für Pharmakologie, kommentierte dies wie folgt: "Spectronaut ist unsere bevorzugte DIA-Analysesoftware aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und benutzerfreundlichen Oberfläche, die die Analyse unserer komplexen und multiplexen DIA-Datensätze einfach und zuverlässig macht."

Das Frühstücksseminar von Biognosys mit dem Titel "Spectronaut 19: Unlock your data's true story"am Dienstag, 4. Juni, ist ganz dieser Veröffentlichung gewidmet und umfasst Vorträge von Prof. Josh Coon von der University of Wisconsin-Madison mit dem Titel "Single-Shot DIA Proteome Analysis: The New Gold Standard for Quantitative Proteomics"präsentieren, die die jüngsten Verbesserungen bei Spectronaut hervorheben.

TrueDiscovery®: jetzt erweitert um die bahnbrechende P2 Plasma-Anreicherungstechnologie für unverfälschte, tiefe Plasmaproteomik

Biognosys bringt eine neuartige, unternehmenseigene P2-Plasma-Anreicherungsmethode für die Anreicherung auf Basis von Einzelpartikeln mit marktführender Leistung und überlegener Wirtschaftlichkeit auf den Markt. Die Methode bietet eine exzellente Quantifizierung und einen höheren Durchsatz für Biomarker- oder Arzneimittelentdeckungsstudien mit großen Kohorten sowie für die klinische, epidemiologische oder bevölkerungsbezogene Proteomikforschung. Der P2 Plasma-Anreicherungsworkflow wird als CRO-Dienstleistung über die TrueDiscovery®-Plattform von Biognosys oder als Inhouse-Methode für Endanwender der Hochleistungs-Massenspektrometrie über Lizenzierung verfügbar sein.

Die technischen Merkmale und Leistungsdaten werden am Mittwoch, 5. Juni, während der WP 084-Postersitzungund am Montag, 3. Juni, während des Frühstücksseminars von Biognosys, "Accelerating Drug Discovery and Development with Biognosys' Next-Generation Proteomics Services"vorgestellt. Dieses Seminar beinhaltet auch Präsentationen von Eric Kuhn von Kymera Therapeutics zum Thema "Mass Spectrometry-Based Approaches to Targeted Protein Degradation Drug Discovery and Development" (Massenspektrometrie-basierte Ansätze für die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten mit gezieltem Proteinabbau) und von Alan Shomo von Biogen zum Thema "Development of a Quantitative CSF LRRK2 Assay to Support Clinical Studies" (Entwicklung eines quantitativen CSF LRRK2-Assay zur Unterstützung klinischer Studien).

TrueTarget®: Einführung eines Hochdurchsatz-Workflows für das groß angelegte Screening von Wirkstofftargets

Eine große Herausforderung bei der Entwicklung von Medikamenten ist die hohe Misserfolgsquote von Medikamentenkandidaten in klinischen Studien. Die effiziente Identifizierung von Arzneimittelzielen und potenziellen Off-Targets ist von entscheidender Bedeutung. Die TrueTarget®-Plattform von Biognosys, die auf der Massenspektrometrie mit begrenzter Proteolyseam Donnerstag, 6. Juni, vorstellen.

DigitalProteome und Proteoverse: Verwandlung von Daten in biologische Erkenntnisse für die biopharmazeutische Forschung

Die neue Lösung von Biognosys für Dateneinblicke, DigitalProteome, bietet wertvolle Einblicke in die Proteinexpression und verbessert die In-vivo-Biomarker-Entdeckung und Studien zur Arzneimittelentwicklung erheblich. Die Datenbank enthält Proteom-Profile von 22 gesunden Geweben von Menschen, Mäusen und Ratten und ist als Standardbibliothek erhältlich. Die wichtigsten Merkmale der DigitalProteome-Datenbank werden am Mittwoch, 5. Juni, während der WP 070-Postersitzungvorgestellt. Die Ressource ist für die biopharmazeutische Forschung über eine Lizenzierung verfügbar.

Um die reichhaltigen Massenspektrometriedaten, die von den Biognosys-Forschungsplattformen erzeugt werden, noch besser zugänglich und verwertbar zu machen, können Kunden auf die neuartige Proteoverse-Plattform zur Datenvisualisierung und -exploration zugreifen, um schnell wertvolle biologische Erkenntnisse zu gewinnen, wichtige Analyten aus Tausenden von Proteinen zu identifizieren, Strukturen auf Peptidebene zu erforschen und ihre biologische Relevanz zu untersuchen. Das Tool wird am Donnerstag, 6. Juni, während der ThP 119-Postersitzungvorgestellt. Das Tool ist zunächst als kostenloser Service neben den TrueDiscovery®-Forschungsprojekten von Biognosys verfügbar.

Besuchen Sie https://biognosys.com/asms2024für einen vollständigen Überblick über die Präsenz von Biognosys auf der ASMS. Die Poster werden ab Freitag, 7. Juni, zum Download zur Verfügung stehen.

About Spectronaut®

Spectronaut ist das Flaggschiff von Biognosys im Bereich der Datenanalyse für die datenunabhängige Erfassung (DIA) der Massenspektrometrie (MS) in der Proteomik.

Die Software nutzt fortschrittliche Algorithmen für Suche und künstliche Intelligenz.

Über TrueDiscovery®

Die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys bietet integrierte Proteomik-Lösungen für die gesamte Arzneimittelentwicklung.

TrueDiscovery basiert auf der Hyper Reaction Monitoring (HRM)-Massenspektrometrie, einer fortschrittlichen, von Biognosys miterfundenen und patentierten Technologie zur Quantifizierung von Proteinen auf der Basis von Data Independent Acquisition (DIA).

TrueDiscovery ist die einzige Plattform, die das gesamte Proteom durchsucht, um Tausende der wichtigsten Proteine, einschließlich einer unbegrenzten Anzahl von Proteoformen, zu quantifizieren. Die Plattform ermöglicht die tiefgreifendste, unverfälschte Profilierung von Gewebe- und Bioflüssigkeitsproteomen mit unschlagbarer Spezifität in großem Maßstab. Die erzeugten Daten sind in hohem Maße reproduzierbar und leicht auf klinische Tests übertragbar. Studien können in einer GCP-konformen Umgebung durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter truediscovery.bio.

Über TrueTarget®

Die TrueTarget-Proteomikplattform von Biognosys ist eine einzigartige Lösung für die drängendsten Herausforderungen in der frühen Medikamentenentwicklung, indem sie On- und Off-Targets identifiziert, um die Medikamentenentwicklung in der gesamten Pipeline zu beschleunigen und das Risiko zu verringern.

TrueTarget basiert auf der Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), einer von Biognosys mitentwickelten, patentierten Chemoproteomik-Technologie. TrueTarget ist das einzige Tool, das strukturelle Veränderungen im gesamten Proteom mit einer Auflösung auf Peptidebene untersucht und so einzigartige Einblicke in die Bindung von Substanzen und die Identifizierung von Targets ermöglicht.

Die Plattform ermöglicht die Aufklärung von Wirkmechanismen und die Aufdeckung von unerwarteten Toxizitäten. Weitere Informationen finden Sie unter truetarget.bio.

Über Biognosys

Wir bei Biognosys sind davon überzeugt, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft für ein besseres Leben verändern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, darunter die Forschungsservice-Plattformen TrueDiscovery®, TrueTarget® und TrueSignature®, unsere Flaggschiff-Software Spectronaut® und das PQ500-Kit, machen wir das Proteom handlungsfähig, um Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungen zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker.

