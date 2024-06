Den Abschied aus Europa Richtung Doha gaben die Organisatoren der Geneva International Motor Show (Gims) am Freitag bekannt. In der Mitteilung heißt es, die Konkurrenz der Messen in Paris und München sei zu groß, das Interesse der Besucher zu klein, um den Genfer Salon weiterzubetreiben. Über Besucherschwund klagen aber auch Paris und München. Paris schrumpfte D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...