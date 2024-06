NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1180 auf 1040 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte ihr Bewertungsmodell für den Energieversorger an die bevorstehende Kapitalerhöhung sowie die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 an. Die avisierte Bezugsrechtsemission und das angekündigte Investitionsprogramm über 60 Milliarden Pfund würfen die Frage auf, ob bei den Briten das Glas halbvoll oder halbleer sei. Ihre Ergebnisprognosen (EPS) für 2024/25 und 2025/26 reduzierte sie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2024 / 19:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BDR05C01

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken