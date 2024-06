DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,7 (April: 51,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Mai auf 49,5 (Vormonat: 50,4) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,7 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 50,5 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 49,6 Punkte zuvor: 49,2 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.308,75 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.649,25 +0,3% Nikkei-225 38.928,40 +1,1% Hang-Seng-Index 18.500,49 +2,3% Kospi 2.686,42 +1,9% Shanghai-Composite 3.069,07 -0,6% S&P/ASX 200 7.761,80 +0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Am stärksten aufwärts geht es in Hongkong, nachdem der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Mai auf den höchsten Stand seit Juni 2022 gestiegen ist. Der Index kletterte auf 51,7 von 51,4 im April. Der in der vergangenen Woche veröffentlichte offizielle Index war indessen von 50,4 auf 49,5 im Mai zurückgegangen und damit unter den Wachstum anzeigenden Wert von 50 gefallen. Marktteilnehmer verweisen auf Unterschiede in der Zusammensetzung. Gefragt sind in Hongkong Automobilwerte, nachdem die Verkäufe von Elektro-Autos im Mai gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Li Auto gewinnen 5,8 Prozent, BYD 5,9 Prozent und Geely Automobile 4,5 Prozent. In Tokio rückt die Aktie von Sharp um 4,6 Prozent vor. Berichten zufolge plant das Unternehmen zusammen mit Datasection, KDDI und Super Micro Computer ein Datenzentrum in Osaka zu errichten. Auch der Kospi in Südkorea legt deutlich zu. Konjunkturdaten vom Wochenende zeigten, dass die Exporte des Landes im Mai den achten Monat in Folge gestiegen sind. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics gewinnt 3,9 Prozent. Während auch der Aktienmarkt in Sydney im Plus notiert, knickt die Aktie des Schmuckhändlers Lovisa um 9,9 Prozent ein, nachdem das Unternehmen unerwartet einen CEO-Wechsel angekündigt hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.686,32 +1,5% 574,84 +2,6% S&P-500 5.277,51 +0,8% 42,03 +10,6% Nasdaq-Comp. 16.735,02 -0,0% -2,06 +11,5% Nasdaq-100 18.536,65 -0,0% -2,01 +10,2% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1.996 Mio 905 Mio Gewinner 2.208 2.130 Verlierer 624 658 Unverändert 50 90

Uneinheitlich - Zweigeteilt haben sich die US-Börsen am Freitag am Ende einer volatilen Sitzung gezeigt. Auf der einen Seite stützte, dass Konjunkturdaten die zuletzt aufgeflammten Zinsängste etwas gelindert hatten und am Anleihemarkt die Renditen zurückkamen. Doch trennten sich Anleger abermals von vielen Technologiewerten, nachdem auch Dell (-17,8%) einen pessimistischen Ausblick gegeben und Zweifel an den Ertragsaussichten der Branche neue Nahrung gegeben hatte. Gewinnmitnahmen nach dem bisher guten Lauf des Sektors in diesem Jahr dürften ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Größter Dow-Verlierer waren Salesforce (-7,5%), nachdem ein schwacher Ausblick die Titel am Vortag um 20 Prozent hatte abstürzen lassen. Gap stiegen um fast 29 Prozent, nachdem der Umsatz im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen hatte. Zudem wurde der Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben. Boeing (+2,8%) hat nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA Leistungsziele entwickelt, anhand derer die Behörde beurteilen will, ob die Bemühungen des Konzerns zur Qualitätsverbesserung erfolgreich sind. Mit Trump Media & Technology Group ging es um 5,3 Prozent abwärts, nachdem eine Jury im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump den Unternehmensgründer und ehemaligen US-Präsidenten in allen Anklagepunkten für schuldig befunden hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,88 -4,6 4,92 45,9 5 Jahre 4,51 -5,8 4,57 51,0 7 Jahre 4,51 -5,9 4,57 54,1 10 Jahre 4,50 -5,1 4,55 62,1 30 Jahre 4,65 -3,0 4,68 67,6

Die Anleiherenditen kamen nach den Inflationsdaten nochmals leicht zurück, nachdem sie am Donnerstag schon nachgegeben hatten. An den Tagen davor waren sie noch von falkenhaften Aussagen einiger Fed-Vertreter und überzeugenden Konjunkturdaten nach oben getrieben worden.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0852 +0,0% 1,0848 1,0818 -1,7% EUR/JPY 170,87 +0,2% 170,58 169,92 +9,8% EUR/GBP 0,8518 +0,0% 0,8515 0,8516 -1,8% GBP/USD 1,2740 +0,0% 1,2740 1,2701 +0,1% USD/JPY 157,45 +0,1% 157,24 157,09 +11,7% USD/KRW 1.375,85 -0,6% 1.383,72 1.385,40 +6,0% USD/CNY 7,1060 -0,0% 7,1073 7,1078 +0,1% USD/CNH 7,2622 -0,0% 7,2625 7,2630 +2,0% USD/HKD 7,8190 -0,0% 7,8200 7,8182 +0,1% AUD/USD 0,6646 -0,1% 0,6650 0,6629 -2,4% NZD/USD 0,6147 +0,2% 0,6138 0,6117 -2,7% Bitcoin BTC/USD 68.626,22 +1,2% 67.787,12 68.262,24 +57,6%

Die sinkenden Anleiherenditen bremsten den Dollar aus. Der Dollarindex zeigte sich knapp behauptet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,94 76,99 -0,1% -0,05 +6,1% Brent/ICE 81,02 81,11 -0,1% -0,09 +6,3%

Die Ölpreise fielen nach den deutlichen Vortagesabgaben weiter. Der Preis für die US-Sorte WTI sank um 1,2 Prozent auf 76,99 Dollar. Händler sprachen von wachsender Nervosität vor der Opec+-Konferenz am Sonntag. Im asiatisch geprägten Handel am Montag legten die Ölpreise zunächst leicht zu, nachdem die Opec+ die geltenden Fördermengenbegrenzungen verlängert hat. Aktuell notieren die Preise für Brent und WTI aber mit leichten Abgaben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.321,99 2.327,41 -0,2% -5,42 +12,6% Silber (Spot) 30,20 30,40 -0,7% -0,21 +27,0% Platin (Spot) 1.038,65 1.039,66 -0,1% -1,01 +4,7%

Gold profitierte nicht von den sinkenden Marktzinsen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,7 Prozent auf 2.327 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

OPEC+

Das Ölkartell verlängert alle Produktionskürzungen mindestens bis September. Damit will sie die Ölpreise stützen. Laut Delgierten haben sich wichtige Produzenten der Gruppe auch bereits darauf verständigt, eine Verlängerung der freiwilligen Produktionskürzungen von 2,2 Millionen Barrel täglich in das Jahr 2025 hinein anzustreben.

NVIDIA

beschleunigt seine Pläne für Chips für KI-Anwendungen. Der Konzern will nun jedes Jahr eine neue Reihe von KI-Chips auf den Markt bringen, sagte CEO Jensen Huang bei der Messe Computex in Taiwan. Der Blackwell-Ultra-Chip soll 2025 herauskommen, die nächste Generation Rubin 2026.

SHIFT4

will die Vectron Systems AG (Vectron) übernehmen. Dazu hat der US-Spezialist für Zahlungs- und Handelstechnologie einen Kaufvertrag über den Erwerb von rund 41,4 Prozent des Grundkapitals von Vectron abgeschlossen. Den freien Aktionären soll innerhalb von 6 Handelstagen ein Angebot von 10,50 Euro je Aktie unterbreiten. Der Preis entspreche einer Prämie von etwa 50,4 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Ankündigung der Transaktion von 6,97 Euro.

