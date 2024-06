News von Trading-Treff.de Starker DAX-Wochen-und-Monatsstart an 18600 erwartet nachdem die Wall Street mit einem Reversal am Freitag aufwartete - Tradingideen zum Montag den 03.06.2024 DAX weiter an Range-Kanten orientiert Der Wochenausblick vom Sonntag als Video: Ein Durchbruch im DAX durch horizontale Zonen ist nicht zwangsläufig ein mittelfristiges Verkaufssignal. Wir erlebten vor 2 Wochen am Freitag den schnellen Rebound und auch zum Ende Mai ...

