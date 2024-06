Wer übernimmt in der neuen Woche das Ruder, Bullen oder Bären? Der Dax steht nach wie vor an der Schwelle, seine jüngste Korrektur auszuweiten. Nur die Rückeroberung einer wichtigen charttechnischen Marke könnte die Lage weiter aufhellen. Für die wegweisenden Impulse in dieser Woche wird wohl die EZB sorgen, die am Donnerstag ihren Zinsentscheid verkündet. Die ...

