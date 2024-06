Die letzte Handelswoche stand ganz im Zeichen von Korrektur ... doch am Freitag konnten die Bullen das Ruder noch herumreißen. Konnten Sie dabei die Wall Street vor einer größeren Korrektur retten? Und wie sieht es beim DAX aus? Wie sich der DAX und die US-Märkte in dieser Woche entwickeln könnten, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...