Eine Branchenstudie der UBS beflügelt zum Wochenauftakt die Aktien von Rückversicherern.So hat die Schweizer Großbank zum einen Hannover Rück von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 219 auf 234 Euro angehoben. Der Rückversicherer dürfte eine aktiv erwartete Sturmsaison relativ unbeschadet überstehen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...