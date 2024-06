Hannover (ots) -Unter dem Motto "Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe." lud die evangelische Kirche im vergangenen Jahr dazu ein, die Taufe zu feiern. Es beteiligten sich etwa 1.000 Kirchengemeinden aus allen 20 Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit Tauffesten, Tauferinnerungsfeiern und vielem mehr. Die Ideen der Gemeinden reichen von Taufen in Freibädern oder an Flüssen bis hin zu Aktionstagen am Meer und großen Tauffesten.Eine Evaluation von midi, der Zukunftswerkstatt von Kirche und Diakonie, beleuchtet nun weitere Fakten rund um die Initiative:- Bedürfnisorientiertes Erlebnis: Die Tauf-Feste fanden meist an unkonventionellen Orten außerhalb des Kirchraums statt wie z. B. im Freibad, am Badesee oder im Kirchgarten. Zwei Drittel der befragten Gemeinden haben nach der Taufe ein gemeinschaftliches Beisammensein in lockerer Atmosphäre in Form eines Picknicks, Grill- oder Hoffestes angeboten.- Ehrenamtliche Beteiligung: Bei den befragten Gemeinden engagierten sich durchschnittlich zwei Pfarrpersonen und neun ehrenamtliche Helfer:innen pro Gemeinde, unterstützt von kirchenmusikalischen Ensembles und Gruppen aus der Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit.- Gemeinschaftsstiftende Wirkung: Ein besonderes Tauf-Fest auf die Beine zu stellen, war für viele Gemeinden ein wichtiges Erlebnis der Selbstwirksamkeit. Nicht nur Gemeindemitglieder, sondern auch Menschen, die der Kirche bisher fernstanden, fühlten sich bei den Tauf-Festen eingeladen und willkommen.- Zeitgemäße Taufpraxis: Die Art und Weise, wie Taufen heute gefeiert werden, ist im Wandel. Mit Tauf-Festen, die als Gemeinschaftserlebnisse konzipiert sind, erfährt das traditionelle Ritual eine zeitgemäße und lebendige Neuinterpretation.Alle Ergebnisse der Evaluation stehen im Internet bereit:www.mi-di.de/materialien/deinetaufeDie Materialien rund um die Taufe stehen Gemeinden auch weiterhin in aktualisierter Fassung online zur Verfügung. https://www.deinetaufe.de/Hannover, 3. Juni 2024Pressestelle der EKDPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/5792177