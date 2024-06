Der DAX konnte am Freitag keine neuen Akzente setzen und ging nahezu unverändert bei 18.498 Punkten aus dem Handel. Rückblick: Nachdem sich der deutsche Leitindex am Donnerstag knapp unterhalb der 18.500er-Marke stabilisiert hatte, bestimmte dieses Kurslevel auch am Freitag das Kursgeschehen. Zwischen dem Opening bei 18.495 und dem Close bei 18.498 ...

