Das chinesische Online-Modeunternehmen Shein bereitet sich intensiv auf einen möglichen Börsengang in London vor. Dies berichtete Sky News am Sonntag. So plant Shein, in den kommenden Tagen einen Prospekt zur Genehmigung bei der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) einzureichen. Die Bewertung des Unternehmens könnte dabei rund 50 Milliarden Pfund (63,70 Milliarden Dollar) ...

