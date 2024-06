Kann der DAX zum Start in den Juni an alte Höchststände anknüpfen oder erwartet Anleger ein Dämpfer? Außerdem im Fokus: die Aktien von Borussia Dortmund und Nemetschek. Das Allzeithoch aus dem Mai mit knapp 18.900 Punkten hat der DAX am Montag noch nicht erreicht. Dennoch startete der deutsche Leitindex mit ordentlich Rückenwind in den Handelstag und verzeichnete zwischenzeitlich ein Plus von 0,96 Prozent auf rund 18.676 Punkte. Auch für den MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...