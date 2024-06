Brüssel/Berlin (ots) -Vorschau: Die Woche vom 3. bis 9. Juni (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240507IPR21413/wochentliche-highlights-zur-europawahl)Bis zur Europawahl am 9. Juni (https://elections.europa.eu/de/) sammeln wir in dieser Vorschau die wichtigsten Nachrichten und Termine der Woche zur Wahl.Alle Informationen rund um die Europawahl finden Sie unter europawahl.eu (https://elections.europa.eu/de/). Die überparteilichen Wahlspots des Europäischen Parlaments in 15 und 30 Sekunden Länge sowie der Kurzfilm Nutze deine Stimme zum Download und mit Embed Code zum Einbetten in Webseiten finden Sie hier (https://berlin.europarl.europa.eu/files/live/sites/eplo-berlin/files/newsletter/2024-04/Europawahl_TV-Spots%20&%20Kurzfilm_URLS.pdf).Live-Berichterstattung des Europäischen Parlaments an den Wahltagen vom 6. bis 9. Juni finden Sie im Multimedia Centre des Parlaments (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/topic/election-days-6-9-june-2024_27310).Eine Übersicht der Prioritäten und Erfolge des Parlaments gibt es in der Online-Pressemappe zur Europawahl 2024 (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/press-tool-kit).Praktische Informationen zum Wahltag: Das Europäische Parlament bietet in ganz Europa Unterstützung bei der Berichterstattung über die Europawahl vom 6. bis 9. Juni. Während aller Wahltage können Journalistinnen und Journalisten auch direkt aus dem Parlament berichten. Vom 6. bis zum 10. Juni wird der Pressedienst des Parlaments in täglichen Briefings über das Parlament, die Europawahl und den Wahlabend informieren. Die Briefings können vor Ort im Parlament in Brüssel und online verfolgt werden.Alle Informationen in dieser Übersicht (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240527IPR21655/europawahl-2024-praktische-hinweise-fur-medien-am-wahltag-und-in-der-wahlnacht?xtor=AD-78-%5BSocial_share_buttons%5D-%5Bwhatsapp%5D-%5Ben%5D-%5Bnews%5D-%5Bpressroom%5D-%5Bmedia-advisory-election-day-night%5D&).Ergebnisse am Wahltag: Die EU-weiten Ergebnisse der Europawahl werden ab dem 9. Juni auf dieser Webseite abrufbar (https://results.elections.europa.eu/de/) sein. Die Daten werden am Wahlabend und in den folgenden Tagen laufend aktualisiert. Die Seite bietet weitere Tools wie einen Mehrheitsrechner (https://results.elections.europa.eu/de/Tools/mehrheitsrechner/), ein Vergleichstool (https://results.elections.europa.eu/de/Tools/vergleichs-tool/) und Widgets zum Einbetten (https://results.elections.europa.eu/de/Tools/ihr-widget-erstellen/) in Webseiten. Eine erste geschätzte Zusammensetzung (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240527IPR21655/europawahl-2024-praktische-hinweise-fur-medien-am-wahltag-und-in-der-wahlnacht?xtor=AD-78-%5BSocial_share_buttons%5D-%5Bwhatsapp%5D-%5Ben%5D-%5Bnews%5D-%5Bpressroom%5D-%5Bmedia-advisory-election-day-night%5D&) des neuen Parlaments wird gegen 20:15-20:30 Uhr veröffentlicht. Erste vorläufige Wahlergebnisse werden gegen 23:15-23:30 Uhr veröffentlicht.Wahlabend im Europäischen Haus in Berlin: Das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland lädt Journalistinnen und Journalisten zum Wahlabend ins Europäische Haus in Berlin ein. Wir verfolgen gemeinsam die Wahlberichterstattung sowie die Hochrechnungen zur Sitzverteilung. Diskutiert und eingeordnet werden die Ergebnisse bei mehreren Live-Schalten in andere Hauptstädte (Wien, Paris). Gegen 20:15 Uhr findet ein Gespräch mit Berliner Europaabgeordneten statt. Auch für ein kulturelles Rahmenprogramm und Ihr leibliches Wohl ist gesorgt.So., 09.06., Einlass ab 17:00 Uhr, Programm ab 17:30 UhrEuropäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 BerlinAnmeldung für Journalistinnen und Journalisten (begrenzte Platzzahl): presse-berlin@ep.europa.eu.So funktioniert die Europawahl in Deutschland: Auf europawahl.eu (https://elections.europa.eu/de/how-to-vote/de/) finden Sie übersichtlich dargestellt, wie die Europawahl in Deutschand und in allen anderen EU-Staaten funktioniert. Dieser digitale Wahlflyer (https://digitaler-wahlflyer.eu-on-tour.eu/) sammelt die wichtigsten Informationen zur Wahl in Deutschland. Auch die Bundeswahlleiterin hat auf ihrer Website Informationen für Wählende (https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/informationen-waehler.html) gesammelt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Team der Bundeswahlleiterin am 16.05. haben wir außerdem praktische Fragen zur Europawahl wie den Wahlzettel und die Briefwahl erklärt sowie Fakten gegen mögliche Desinformationskapagnen präsentiert. Die Aufzeichnung der PK ist unter diesem Link verfügbar (https://www.youtube.com/watch?v=ux0M8vVLv4k).Sportstars werben für Stimmabgabe: Das Europäische Parlament und der FC Bayern München haben sich zusammengetan, um die Fans dazu aufzurufen (https://www.instagram.com/reel/C7bKrFso5us/?igsh=cWYybW41azR4cGwz), bei der bevorstehenden Wahl ihre Stimme abzugeben, und sich damit den Spielerinnen der "UEFA Women's Champions League" (https://www.instagram.com/reel/C7bKrFso5us/?igsh=cWYybW41azR4cGwz) angeschlossen, die die gleiche Botschaft verbreiten. Am vergangenen Wochenende wurde einer der Spots der Kampagne des Europäischen Parlaments (https://together.europarl.europa.eu/de/download-centre/campaign/europawahl-2024-nutze-deine-stimme-videos-564) in sechs italienischen Stadien (https://x.com/maurimol79/status/1794477179901809005?mx=2) ausgestrahlt, dank einer Zusammenarbeit mit der Lega Serie A. Auch Eintracht Frankfurt sensibilisiert für die Europawahl (https://klub.eintracht.de/news/klares-zeichen-aus-dem-herzen-von-europa-159041).Weitere Informationen zu ähnlichen Initiativen finden Sie hier (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240529IPR21708/europaische-sportstars-ermutigen-burger-zur-stimmabgabe-bei-der-europawahl).DFB wirbt bei Länderspielen für Europawahl: Der Deutsche Fußball-Bund wirbt bei den Freundschaftsspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine am 3. Juni und gegen Griechenland am 7. Juni mit Bandenwerbung für die Europawahl. Diese war auch schon beim Pokal-Finale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion zu sehen.Sacharow-Preisträger rufen zur Wahl und zum Schutz der Demokratie auf: Swjatlana Zichanouskaja, Oleksandra Matwitschuk und Lorent Saleh gehören zu den Sacharow-Preisträgerinnen und -Preisträgern, die die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Europawahl aufrufen. Mehr dazu hier (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240529IPR21711/sacharow-preistrager-rufen-europaer-zur-wahl-und-zum-schutz-der-demokratie-auf).Rock am Ring und Rock im Park werben für Europawahl: Die größten deutschen Festivals finden parallel zur Europawahl am 9. Juni statt - gewählt wird trotzdem. Die Festivals unterstützen die Kampagne "Nutze deine Stimme" des Europäischen Parlaments und rufen die Musikfans zur Briefwahl auf. Unterstützt wird die Kampagne auch von Künstlerinnen und Künstlern wie den Guano Apes. Mehr Details in der Pressemitteilung (https://mailchi.mp/checkyourhead/pressemitteilung-cyh-rar_2024_2-678318?e=%5BUNIQID). Kontakt für weitere Informationen und Interviewanfragen: presse-berlin@ep.europa.eu"Creators for Democracy": Influencer-Kampagne zur Eurpoawahl: Die Influencer-Marketing-Agentur Wunderkidz hat am 21. Mai ihre Kampagne zur Europawahl gestartet. Im Rahmen von "Creators for Democracy (https://creators-for-democracy.com/)" werden Influencerinnen und Influencer aufgerufen, ihre Communities über die Wahl am 9. Juni zu informieren. Die Kampagne soll insbesondere junge Wählerinnen und Wähler aktivieren. In Deutschland liegt das Wahlalter bei dieser Europawahl erstmals bei 16 Jahren.Zocken für Europa: "Game In Society" hat das Spiel "Europe Race To Democracy (https://www.youtube.com/watch?v=kJ5rfS_jck4)" ab dem 28. Mai für die mehr als 500 Millionen Fortnite-Abonnenten kostenlos zur Verfügung gestellt und sich mit der Kampagne "Nutze deine Stimme" des Europäischen Parlaments zusammengeschlossen, um die demokratische Beteiligung junger Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Das Spiel kann in Fortnite (https://www.fortnite.com/) mit dem Code 8132-4493-8197 aufgerufen werden.Entscheidungshilfe per App: Freiwillige aus der gemeinsamfuer.eu-Community haben eine EU-weite mobile App namens "Palumba (https://www.palumba.eu/)" entwickelt, die den Wählerinnen und Wählern dabei helfen soll, jene politischen Optionen zu finden, die ihren Ansichten bei der Wahl am besten entsprechen.Multiplikatoren werben für die Wahl:Das Europäische Parlament begrüßt Initiativen von Privatunternehmen, die die Bedeutung der Teilnahme bei der bevorstehenden Wahl hervorheben. Hier einige Beispiele:Spotify hat am 21. Mai eine Playlist mit dem Titel "Play Your Part, Europe (https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWZ1RlkgPvs7y)!" gestartet, um die Menschen zur Teilnahme an der Europawahl zu ermutigen, und wird vom 6. bis 9. Juni In-App-Benachrichtigungen an die Nutzer senden, die zu den Wahlwebseiten des Europäischen Parlaments führen.Oatly ermutigt Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa, sich ihnen anzuschließen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gemeinden, Kundinnen und Kunden zur Teilnahme an der bevorstehenden Wahl zu mobilisieren. Mit Bannern an Gebäuden in ganz Europa und Filmvorführungen in Stockholm (https://www.eventbrite.com/e/our-future-your-vote-european-elections-talk-and-film-night-tickets-915196506387?aff=oddtdtcreator), Amsterdam (https://moviesthatmatter.nl/en/agenda/our-future-your-vote-european-elections-talkshow-and-film-night/)und Helsinki (https://www.eventbrite.com/e/our-future-your-vote-european-elections-talks-and-film-night-tickets-915307719027)teilen sie ihre Botschaft: "VOAT! for the planet (https://www.linkedin.com/pulse/planet-needs-our-vote-jean-christophe-flatin-m593e/)"Coca-Cola Europe hat eine Kommunikationskampagne (https://www.linkedin.com/posts/wouter-vermeulen-b87b708_europeday-useyourvote-useyourvote-activity-7194240403200442368-e32I/?utm_source=share)mit dem Titel "Options exist. The choice is yours. 6-9 June 2024" in den sozialen Medien gestartet und nutzt in einigen Ländern maßgeschneiderte externe Verstärkung, um die Menschen zur Teilnahme an der bevorstehenden Europawahl zu ermutigen.Apple präsentiert eine fortlaufende Story (https://apps.apple.com/be/story/id1745174009) in allen EU-27-App-Stores und erreicht damit Millionen von Nutzerinnen und Nutzern. Apple stellt auch offizielle EU-Apps wie die "Bürger-App" des Europäischen Parlaments sowie Nachrichten-Apps und Fahrdienst-Apps in den Vordergrund, damit die Wähler problemlos zu den Wahllokalen gelangen können.Dott hat sich zum Ziel gesetzt (https://ridedott.com/press-release/eu-election-day/), die Stimmabgabe zu erleichtern und zugänglicher zu machen. Für die Europawahl bietet die Firma kostenlose Fahrten zum Wahllokal an und sendet E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen an die Nutzerinnen und Nutzer.Verschiedene Unternehmen gehen gegen Desinformation im Vorfeld der Europawahl vor. Snapchat (https://newsroom.snap.com/en-GB/snap-eu-election) hat sich kürzlich engagiert, ebenso wie Meta (https://about.fb.com/news/2024/02/how-meta-is-preparing-for-the-eus-2024-parliament-elections/), Google (https://euelections.withgoogle.com/)und TikTok (https://newsroom.tiktok.com/en-eu/our-work-to-prepare-for-the-2024-european-elections).So geht es nach der Europawahl weiter: Bildung der Fraktionen, konstituierende Plenartagung, Ausschusssitzungen, Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten der Europäischen Kommission, Anhörungen mit den designierten Kommissionsmitgliedern - die Online-Pressemappe des Europäischen Parlaments (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/press-tool-kit/6/nach-der-europawahl-wie-geht-es-nach-dem-10-juni-2024-weiter) gibt einen Überblick der nächsten Schritte nach der Wahl.Hier finden Sie den Sitzungskalender für das Jahr 2024 (PDF) (https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/AGENDA_OUTLINES/1064/Calendar%202024_EN.pdf), jenen für 2025 hier (PDF) (https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/AGENDA_OUTLINES/1319/Calendar%202025_EN.pdf).Einladung für Journalistinnen und Journalisten nach Straßburg: Die konstituierende Plenartagung des Europäischen Parlaments findet vom 16. bis 19. Juli in Straßbrug statt. 