Northern Data Group startet AI Accelerator, um die innovativsten Ideen der Welt zu fördern



03.06.2024 / 10:00 CET/CEST

Der AI Accelerator bietet Startups kostenlosen Zugang zu NVIDIA H100 Tensor Core GPUs, betrieben mit 100 % CO 2 -freier Energie

Mentorprogramme und Workshops für ausgewählte Startups durch Branchenführer, darunter NVIDIA, Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Supermicro

Unterstützt die Vision der Northern Data Group, den Zugang zu nachhaltiger KI-Technologie zu demokratisieren

Frankfurt am Main - 3. Juni 2024 - Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2 , ISIN: DE000A0SMU87 ), ein führender Anbieter von High Performance Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute den Start ihres ersten AI Accelerators bekannt. Er soll KI-Innovationen vorantreiben und helfen, die besten Ideen der Welt zu verwirklichen. Ausgewählte Start-ups können damit schnell einen Machbarkeitsnachweis für ihre KI-Modelle erbringen oder skalieren. Die Startups erhalten kostenlosen Zugang zu ultraschnellen NVIDIA HGX H100 GPU-Servern, die mit NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-Netzwerken verbunden sind. Sie können so modernste KI-Lösungen nutzen, um innovative Techniken zur Feinabstimmung, Quantisierung und "Retrieval Augmented Generation" (RAG) einzubinden, die mit 100 % CO 2 -freier Energie betrieben und von Ingenieuren der Northern Data Group begleitet werden. Der AI Accelerator wird auch die Möglichkeit bieten, an Mentoringprogrammen mit Führungskräften der Northern Data Group sowie Vertretern von Branchenführern und Partnern wie HPE und Supermicro teilzunehmen. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer Zugang zum Programm des Deep Learning Institutes (DLI) von NVIDIA, Schulungen von Deloitte zum Thema ESG in der KI und Workshops einer führenden Investmentbank zum Umgang mit Investoren. Die Northern Data Group verfügt mit Taiga Cloud über Europas größten und saubersten GenAI Cloud Service Provider (CSP) und war in Europa einer der ersten, die NVIDIA H100 Tensor Core GPUs einsetzten. Mit der Einführung des AI Accelerators ermöglicht die Northern Data Group Zugang zu ihren HPC-Lösungen und stellt sicher, dass Innovationen nicht nur denjenigen vorbehalten sind, die über eine große Kaufkraft und eine dominante Stellung im Technologiesektor verfügen. Die Demokratisierung des Zugangs zu KI-fähigen HPC-Lösungen ist der Schlüssel zu Innovationen. Die Northern Data Group freut sich auf die Teilnahme von innovativen KI- und ML-Unternehmen, die schnell ihren KI-Machbarkeitsnachweis haben oder ein Produkt skalieren wollen. Bewerbungen aus allen Bereichen der Wirtschaft sind willkommen, wobei das Prüfungsgremium vor allem Konzepte fördert, mit dem Potenzial, schnell zu skalieren und die Zukunft der KI besonders stark zu beeinflussen. Die Bewerbungen werden von einem Gremium führender Branchenvertreter geprüft.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentiert: "Wir freuen uns über den Start unseres AI Accelerators, der Startups unterstützt, die bei KI-getriebenen Innovationen weltweit führend sind. 'Innovation Bravery' ist ein zentraler Wert der Northern Data Group, und ich bin stolz darauf, Unternehmer und Innovatoren zu unterstützen, die die Grenzen dessen, was KI leisten kann, immer wieder verschieben. Die Demokratisierung des Zugangs zu KI-Technologien ist von enormer Bedeutung, damit Unternehmen unabhängig von ihrer Größe die Möglichkeit bekommen, innovative Ideen in Machbarkeitsnachweise und praktische Anwendungen umzusetzen. Diese Fortschritte wiederum können einen erheblichen Einfluss auf die Zukunft unserer Branche und darüber hinaus haben."



Suresh Babu, SVP & GM, HPC & AI GTM, HPE, kommentiert: "HPE ist stolz darauf, die Partnerschaft mit der Northern Data Group zu vertiefen, zu der auch die Bereitstellung von HPE Cray XD-Lösungen zur Förderung von KI-Innovationen gehört, um den Start des ersten AI Accelerators zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, künftige KI-Führungskräfte dabei zu unterstützen, ihre Innovationen voranzutreiben und dabei zu erfahren, was mit dem Zugang zu HPC-Leistung alles möglich ist."



Dr. Kunbin Hong, General Manager of Solutions EMEA bei Supermicro, kommentiert: "Der AI Accelerator der Northern Data Group bringt eine illustre Reihe von Unternehmen aus dem gesamten KI-Ökosystem zusammen, und unser Team bei Supermicro ist begeistert, ein Teil davon zu sein. Wir werden uns dem Kreis der Branchenführer anschließen, um die Bewerbungen zu prüfen und den ausgewählten Unternehmen Mentoring anzubieten. Für die Zukunft unserer Branche ist es von entscheidender Bedeutung, Startups die Möglichkeit zu geben, das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, und der AI Accelerator setzt dies bereits praktisch um." Für mehr Informationen und zur Bewerbung für den AI Accelerator der Northern Data Group, besuchen Sie bitte die Website https://northerndata.de/ai-accelerator . Bewerbungen sind bis zum 28. Juli 2024, 23:59 Uhr MESZ, möglich.



Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing in Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD, und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



