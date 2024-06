Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 23/24Dienstag, 04.06.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:18.45 Leschs KosmosAlpen in NotDeutschland 202419.15 Leschs KosmosHitzestress im Mittelmeer - wenn es tropisch wird ...Deutschland 202419.45 Leschs KosmosDie Erde, die unsere Welt rettet - Landwirtschaft neu denkenDeutschland 202320.15 Was geht mich Europa an?Deutschland/Polen/Niederlande 202421.00 auslandsjournal - die doku: Sehnsucht EuropaEin Kontinent schottet sich abBelgien/Deutschland/Griechenland/Bosnien und Herzegowina/Finnland 202421.45 Leschs KosmosDie Weltretter? - Wir brauchen neue Superhelden!Deutschland 2024"Coca-Cola und das Plastikproblem" entfällt22.15 Leschs KosmosEnergie in der Krise - Der ultimative StresstestDeutschland 2022"Krank durch Plastik?" um 22.30 Uhr entfällt22.45 Leschs KosmosVoll geladen - neue Speicher für die EnergiewendeDeutschland 2021(weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5792267