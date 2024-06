BONN (dpa-AFX) - In Deutschland sind mehr als eine halbe Million sogenannte Balkonkraftwerke am Netz. Die Zahl der beim Marktstammdatenregister registrierten Mini-Solaranlagen in Betrieb hat diese Marke am Wochenende übersprungen, wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht. Das ist mehr als eine Verdoppelung seit Mitte 2023. Alleine im laufenden Quartal sind nach etwas mehr als zwei Monaten bereits mehr als 94 000 Steckersolargeräte in Betrieb gegangen. Der bisherige Installationsrekord von rund 100 000 aus dem zweiten Quartal vergangenen Jahres wird aller Voraussicht nach übertroffen.

Erstmals mehr als eine halbe Million Anlagen in Betrieb war am Samstag mit 500 810 erreicht worden. Am Montagmorgen zeigte der Zähler - mit Stand Sonntag - bereits 503 134. Die tatsächliche Zahl der Balkonkraftwerke könnte noch höher sein. So haben die Betreiber nach Inbetriebnahme einen Monat Zeit für die Anmeldung. Außerdem wird ein Teil der Geräte - trotz Pflicht - schlicht nicht angemeldet.