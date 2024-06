Die US-Aktienmärkte am Freitag nach Schwäche dann vor Handelsschluss mit einer seltsamen Rally: innerhalb von Minuten eine extreme Bewegung nach oben - all das ohne jede Nachricht, die diesen Anstieg der Aktienmärkte begründen könnte. Was aber ist da passiert? Vermutlich waren zum Monatsende vor allem Optionen (Mechanik) und Window Dressing der Institutionellen (zum Monatsende) die ...

