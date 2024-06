Stuttgart (ots) -PVision, ein aufstrebendes Startup aus Stuttgart, wird auf der diesjährigen Intersolar Europe in München vertreten sein. Vom 19. bis 21. Juni 2024 präsentiert PVision seine bahnbrechende Software zur Analyse von Photovoltaikanlagen am Stand C5.370ARevolutionäre Wartungstechnologie für PhotovoltaikanlagenPVision hat sich auf die Entwicklung von KI-Software spezialisiert, die Elektrikern ermöglicht, Photovoltaikanlagen effizient und präzise auf Schäden zu überprüfen. Die innovative Lösung kombiniert Drohnentechnologie mit künstlicher Intelligenz und ermöglicht so eine Echtzeitanalyse der PV-Anlagen. Dies führt zu einer signifikanten Reduzierung des Zeitaufwands zur Identifizierung der Schäden und somit der Kosten für die Wartung.Funktionsweise und VorteileDie Software von PVision nutzt Drohnen, die autonom über die Photovoltaikanlagen fliegen und thermische Bilder aufnehmen. Diese Bilder werden anschließend direkt durch die KI Software analysiert. Identifizierte Schäden werden umgehend markiert und in einem detaillierten Bericht festgehalten, der über eine Webanwendung abrufbar ist. Diese Berichte enthalten umfassende Analysen der Schäden und deren finanzielle Auswirkungen, was eine schnelle Entscheidungsfindung und effiziente Reparaturen ermöglicht.Erfolgreiche Pilotprojekte und FörderungSeit der Gründung hat PVision bereits über 60.000 Module erfolgreich analysiert und dabei zahlreiche Schäden identifiziert. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Inspektion einer 1.71 MWp PV-Anlage in Bayern, bei der 349 Module mit Anomalien entdeckt wurden. Diese Inspektionen haben gezeigt, dass regelmäßige Wartungen durch PVision's Technologie erhebliche Energieverluste verhindern können. Der Einsatz der Analysesoftware lohtn sich meistens innerhalb von einem Jahr.Unterstützt durch das EXIST-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, konnte PVision seine innovative Geschäftsidee zur Marktreife entwickeln. Das Team, bestehend aus Markus Bäuerlein, Jonas Lackmann und Kai Ritter, bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Drohnentechnologie, Softwareentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung mit.Besuchen Sie uns auf der Intersolar Europe 2024PVision freut sich darauf, seine Innovationen auf der Intersolar Europe 2024 in München zu präsentieren und lädt alle Interessierten ein, den Stand C5.370A zu besuchen. Erfahren Sie mehr über unsere Technologien und wie wir die Wartung von Photovoltaikanlagen revolutionieren.Für weitere Informationen oder zur Terminvereinbarung kontaktieren Sie uns bitte unter info@photovoltaikvision.de oder besuchen Sie unsere Website www.photovoltaikvision.de.Über PVisionPVision ist ein innovatives Startup aus Stuttgart, das sich auf die Entwicklung von KI-gestützter Software zur Inspektion und Wartung von Photovoltaikanlagen spezialisiert hat. Durch die Kombination von Drohnentechnologie und fortschrittlicher Bildanalyse bietet PVision eine effiziente Lösung zur frühzeitigen Erkennung und Behebung von Schäden an PV-Anlagen.Kontakt:PVisionKai RitterNobelstraße 1070569 Stuttgartinfo@photovoltaikvision.dewww.photovoltaikvision.deBesuchen Sie uns auf der Intersolar Europe 2024: C5.370AOriginal-Content von: PVision, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175010/5792332