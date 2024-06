Die Zinsen stehen aktuell im Fokus der gesamten Börse und in den kommenden Wochen dürften Nachrichten um die Raten der Zentralbanken für einige Bewegungen am Markt sorgen. So bewertet Fondsmanager Norbert Schmidt jetzt diese Situation. Außerdem: Diese Beimischung zum MSCI World könnte für Anleger jetzt spannend sein. In dieser Woche erwartet Anleger die Tagung der Europäischen Zentralbank und der anschließende Zinsentscheid der Notenbank. Auch in ...

