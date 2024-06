Zürich - Der Flughafen Zürich hat im Mai wieder fast so viele Flüge verzeichnet wie vor der Corona-Pandemie. Insgesamt starteten und landeten 23'465 Flüge am grössten Schweizer Flughafen. Das sind 2 Prozent weniger als im Mai 2019. Damit nimmt der Rückstand zu den Vorkrisenwerten weiter ab, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Allerdings gab es im Mai 2024 mit dem Pfingstmontag und dem in vielen Kantonen gefeierten Fronleichnam ...

