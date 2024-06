EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie

Schaeffler ernennt neuen Leiter für Investor Relations Heiko Eber von Vitesco Technologies wird neuer Leiter Investor Relations (IR) bei Schaeffler

Renata Casaro wird Leiterin der neu geschaffenen Abteilung Global Risk & Macroeconomic Analysis

Die Leitung IR berichtet an den Finanzvorstand (CFO) von Schaeffler, die Leitung Global Risk & Macroeconomic Analysis erhält eine Berichtslinie zum CEO Herzogenaurach | 3. Juni 2024 | Die Schaeffler AG gibt zwei wichtige Führungswechsel in der Managementebene direkt unterhalb des Vorstands mit Wirkung zum 1. Juni 2024 bekannt. Heiko Eber, bisher Leiter Investor Relations (IR) bei der Vitesco Technologies Group AG, wird den Bereich Investor Relations bei der Schaeffler AG leiten. Renata Casaro, die seit 2017 für den Bereich IR bei Schaeffler zuständig war, wird künftig die neu geschaffene Abteilung Global Risk & Macroeconomic Analysis leiten. Schaeffler und Vitesco Technologies sind zuversichtlich, dass ihr geplanter Zusammenschluss zu Beginn des vierten Quartals dieses Jahres vollzogen wird. Heiko Eber übernahm 2021 die Verantwortung für Investor Relations bei Vitesco Technologies und bereitete bereits ab 2019 auch die Ausgliederung aus der Continental AG vor. Er kam 2011 zu Continental und war zuvor bei der Siemens AG tätig. Heiko Eber wird an den CFO der Gruppe, Claus Bauer, berichten. Renata Casaro ist seit 2017 bei der Schaeffler AG. Vor ihrer Tätigkeit bei Schaeffler war sie Leiterin der IR-Abteilung der Henkel AG & Co KGaA sowie von Bulgari SpA und arbeitete für verschiedene Finanzinstitute. In ihrer neuen Funktion wird sie weiterhin an den CEO der Gruppe, Klaus Rosenfeld, berichten. "Mit seiner umfassenden Erfahrung im Industrie- und Automobilsektor, seiner Erfolgsbilanz in unseren Schwesterunternehmen und seinen Beiträgen in der aktuellen Integrationsphase wird Heiko Eber die nächste Phase unserer Transformation zu einer führenden Motion Technology Company begleiten. Das starke Fundament der transparenten Kapitalmarktkommunikation von Schaeffler ist eine gute Grundlage für eine überzeugende Equity Story von Schaeffler New", so Claus Bauer, Vorstand für Finanzen und IT der Schaeffler AG. Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG, fügte hinzu: "Ich möchte Renata Casaro für ihre stets verlässliche, transparente und konsistente Finanzkommunikation bei Schaeffler danken. Sie hat die erste Transformationsphase der Schaeffler Gruppe begleitet und deren strategische Ausrichtung mitgestaltet. Zugleich freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Heiko Eber, der einen großen Erfahrungsschatz in unseren Branchen mitbringt. Ich freue mich, dass Renata Casaro uns mit ihrer bisherigen Erfahrung im Bankwesen und in Zentralfunktionen weiterhin auf unserem Weg unterstützen wird, um die Widerstandsfähigkeit von Schaeffler in diesem zunehmend komplexen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld zu stärken. Ich wünsche beiden viel Erfolg in ihren neuen Aufgabenbereichen."

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 82 8901

E-Mail: axel.luedeke@schaeffler.com

Renata Casaro

Head of Global Risk and Macroeconomic Analysis

Schaeffler AG, Berlin

Tel.: +49 30 206 4152 25

E-Mail: renata.casaro@schaeffler.com

Matthias Herms

Leiter Kommunikation Finanzen und Nachhaltigkeit

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 82 37314

E-Mail: matthias.herms@schaeffler.com Heiko Eber

Leiter Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 82 88125

E-Mail: heiko.eber@schaeffler.com





