Der Bitcoin pendelt seit Tagen in einer vergleichsweise engen Seitwärtsrange. Auf Wochensicht ist er praktisch nicht von der Stelle gekommen - trotz rund zwei Prozent Kursplus am heutigen Montagvormittag. Auf Monatssicht hat er im Mai indes deutlich zugelegt. Zudem bleibt das Mitte März markierte Rekordhoch in Reichweite.

