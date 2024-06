Die Aktie von Moderna hat sich in den vergangenen Wochen enorm stark entwickelt. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR in der Titelstory in Ausgabe 12/2024 notiert das Papier mittlerweile 32 Prozent im Plus. Zuletzt konnte das US-Biotech-Unternehmen die Zulassung für einen zweiten Impfstoff nach seinem Corona-Impfstoff Spikevax feiern. Und es könnten weitere positive News folgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...