DJ Scholz verspricht Menschen in Hochwassergebieten Hilfen vom Bund

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Menschen in den süddeutschen Hochwassergebieten Hilfen der Bundesregierung zugesagt. Gleichzeitig betonte er, dass man beim Kampf gegen den Klimawandel nicht nachlassen dürfe. "Wir werden alles dazu beitragen, auch mit den Möglichkeiten des Bundes, dass hier schnell weiter geholfen werden kann", sagte Scholz beim Besuch im bayerischen Reichertshofen. "Wir werden natürlich auch hinterher die geübte Praxis der Solidarität, die wir in Deutschland haben, weiter voranbringen."

Scholz betonte, dass solche Hochwasser keine singulären Ereignisse seien, sondern dass sie angesichts des Klimawandels nun vermehrt aufträten. Er sei in diesem Jahr bereits das vierte Mal in ein vom Hochwasser betroffenes Einsatzgebiet gereist. "Wir werden also die Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten nicht vernachlässigen dürfen. Auch das ist eine Mahnung, die aus diesem Ereignis und Katastrophe mitgenommen werden muss", betonte Scholz.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte vor Ort den Betroffenen ebenfalls schnelle und unbürokratische Hilfe zu. Aufgrund des Hochwassers haben in den betroffenen Gebieten Tausende ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen.

June 03, 2024

